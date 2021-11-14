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Kadın - Aile Doğal en güçlü antibiyotikler nelerdir? Doğal antibiyotik macunu tarifi
Kadın - Aile

Doğal en güçlü antibiyotikler nelerdir? Doğal antibiyotik macunu tarifi

Antibiyotik kullanmak yerine doğal olan bu besinleri tüketebilirsiniz

Yeniakit Publisher
2021-11-14 21:13:00 -
Doğal en güçlü antibiyotikler nelerdir? Doğal antibiyotik macunu tarifi

Mutfağımızda bulundurduğunuz besinlerle bağışıklık sisteminizi koruyabilir, antibiyotik ilaçlar kullanmak yerine besinlerin doğal antibiyotik özelliklerinden yararlanabilirsiniz.

Doğal antibiyotikler

  • Elma sirkesi
  • Sarımsak
  • Ekinezya
  • Ham balı
  • C vitamini
  • Çinko
  • Kekik yağı
  • Zencefil
  • Soğan
  • Biber
  • Yaban turbu

Doğal antibiyotik macunu nasıl hazılranır?

Hazırlanışı: 500 CC (yarım litre) kaynatılmış soğumuş suyu cam bir kavanoza koyduktan sonra içine kabukları soyulmuş bir baş sarımsak, yarım limonu kabuğuyla dilim dilim doğrayıp atın. Kapağını kapattıktan sonra (alimünyum folyoyla sararak ışık almasını engelleyebilirsiniz) karanlık bir ortamda 4 gün bekletin.

 Doğal antibiyotik ve öksürük şurubu (Evde olan malzemelerle) tarifi nasıl yapılır?

Soğanı çok küçük olmayacak şekilde doğrayın. Sarımsağı ikiye bölün. Soğan suyunu bırakınca bal ile karışmaya başlayacak. Sonra soğanları ve sarımsağı içinden çıkarın. Buzdolabında muhafaza edin.

 

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