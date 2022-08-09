  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Doğal çaydanlık temizleme yöntemleri
Kadın - Aile

Doğal çaydanlık temizleme yöntemleri

Kullanılan suyun içeriğine göre belli bir süre sonra çaydanlıkların tabanlarının kireç tutması ve kararması neredeyse kaçınılmaz bir sondur. Çaydanlıkların dibinin kireç tutması ve kararması mutlaklarda en çok karşılaşılan can sıkıcı problemlerden bazılarıdır. Sizin de bu tür probleminiz varsa, pratik yoldan doğal çaydanlık temizleme konulu yazımızda aradığınız tüm püf noktaları bulacaksınız.

Yeniakit Publisher
2022-08-09 13:46:00 - 2022-08-09 14:31:04
Doğal çaydanlık temizleme yöntemleri

Bu yöntemlerle ovalamadan ve yorulmadan çaydanlıklarınızı ilk günkü gibi yapabilirsiniz. Sizi doğal yöntemlerle çaydanlık temizleme bilgileri ile baş başa bırakıyoruz.

Sirke ile çaydanlık temizleme:

Bir miktar sirkeyi çaydanlık içerisine katarak yaklaşık 15 dakika boyunca kaynatınız. Ardından çaydanlığı bol su ile yıkayınız. Çaydanlıklarınız tertemiz olacaktır.

Limon tuzu ile çaydanlık temizleme:

Eğer sirke kullanmak istemiyorsanız bunun yerine çaydanlık içerisine iki yemek kaşığı limon tuzu ekleyerek 15 dakika boyunca kaynatınız. Ardından çaydanlığı bol su ile yıkayınız. Çaydanlıklarınız bu yöntemle de tertemiz olacaktır.

Mutfak lavabosundan gelen kötü kokuyu yok edin!
Mutfak lavabosundan gelen kötü kokuyu yok edin!

Kadın - Aile

Mutfak lavabosundan gelen kötü kokuyu yok edin!

Yumurta ve patates kabuğu ile çaydanlık temizleme:

Çaydanlıktaki kireçleri yok etmenin bir diğer yolu ise yumurta ve patates kabuklarıdır. Çaydanlığın içerisine bir miktar su ve yumurta kabuğu ile patates kabuğu ekleyerek kaynatınız. Kaynadıktan sonra kireçlerin yok olduğunu göreceksiniz.
Sirke ve karbonat ile kararan çaydanlık temizleme:

Kararan çaydanlıklarınızı temizlemek için en pratik yollardan biri de sirke ve karbonat ile yapılan temizliktir. Kararan çaydanlığınızı temizlemek isterseniz, sirke dolu bir kabın içerisine yerleştirin ve bir gece bu şekilde bekletiniz. Bekletmenin ardından sirke kabının içerisine bir yemek kaşığı karbonat ekleyerek bir müddet daha bekletin. Daha sonra bulaşık süngeri ile iç ve dış yüzeyini temizleyin. Çaydanlıklarınız ilk günkü gibi tertemiz ve pırıl pırıl olacaktır.

Çaydanlık Kireci Nasıl Temizlenir? En Etkili Yöntemler 

Çaydanlık kirecinden kurtulmak için bir çay bardağı sirkeyi çaydanlığa dökün. Temiz fırça ile çaydanlığın içerisine ovalayın ve sirkenin her yere değdiğinden emin olun. 30 dakika boyunca bu şekilde beklettikten sonra, 1 tatlı kaşığı karbonat veya tuz ekleyerek tekrar ovalayın. Daha sonra güzelce durulayın.

Çamaşır makinesi nasıl temizlenir? Çamaşır makinesi alt kapağı nasıl açılır, ne işe yarar ve nasıl temizlenir?
Çamaşır makinesi nasıl temizlenir? Çamaşır makinesi alt kapağı nasıl açılır, ne işe yarar ve nasıl temizlenir?

Kadın - Aile

Çamaşır makinesi nasıl temizlenir? Çamaşır makinesi alt kapağı nasıl açılır, ne işe yarar ve nasıl temizlenir?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23