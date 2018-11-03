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Doğal çamaşır yumuşatıcısı yapmak için...

Doğal çamaşır yumuşatıcı olarak genellikle deterjana bir kahve fincanı kadar karbonat (sodyum bikarbonat) veya çamaşır sodası (sodyum karbonat) eklemek tavsiye edilir.

03 Kasım 2018 Cumartesi 13:38
Doğal çamaşır yumuşatıcısı yapmak için...

Biz size farklı bir yöntem tavsiye edeceğiz. Fakat önce, kalkıp alacak olsanız piyasadaki fabrikasyon ürünlerde neler var; nasıl bir kimyasal zehirle uğraşıyorsunuz onu hatırlatalım:

Katyonik aktif madde

Benzisotiazolinon

Parfüm

Benzil salisilat

Kumarin

Heksil sinnamal

Butilfenil metilpropional

Bu maddelerin ne olduğunu anlamak için kimyager olmak gerekmiyor. Adları bile sentetik yani zehirli olduklarını haykırmıyor mu?

Biz size sadece "elma sirkesi" diyoruz.

Hepsi hepsi 1 kahve fincanı elma sirkesi..

Hazırlanışı:

Ne hazırlanışı be hanımefendiler; bu tarifte hazırlama diye bi'şi yok. Ama isterseniz sirkeye kokusunu beğendiğiniz bir uçucu yağdan birkaç damla ekleyebilirsiniz.

Kullanımı:

Elma sirkesini çamaşır makinesinin yumuşatıcı gözüne koyun bitti..

Fiyatı:

Bedava dediysek, fabrika işi reklamlarına aldanıp aldığınız "yumuşatıcılar"la bir şişe sıradan bir elma sirkesinin fiyatını kıyaslayarak bedava dedik. BİM'de galiba 140 kuruş olan elma sirkesinden bir kahve fincanı kullansanız, size 20 kuruşa belki gelir. Zehir solumadığınız, atık su olarak zehirle çevreye zarar vermediğiniz için gönül ferahlığınız da cabası!

Dibi tutmuşa da kolay ve etkili tarif

Dibi tutmuş tavalar, tencereler için hem ağır kimyasallar kullanmanızı gerektirmeyen, hem de bileğinizi yormayacak bir yöntem var.

Malzemeler:

Biraz karbonat.. Biraz su..

Kullanım:

Tencerenin/tavanın dibine ince bir tabaka karbonat serpin.

Karbonatı kaplayacak kadar su ekleyin.

Birkaç saat bekletin.

Sonra tencerenin dibinin basit naylon bir fırçayla hafifçe zahmetsizce kazınabildiğini göreceksiniz.

Ardından zeytinyağı sabunuyla yıkayıverin.

Uyarı:

Bu yöntemi çelik, emaye ve döküm tencerelerde güvenle kullanabilirsiniz; teflonda kullanacaksanız kazırken çizilmemesine dikkat ediniz!

Diğer taraftan karbonat, alüminyum tencerelerin okside olmasına sebep olabilir. Hem siz hâlâ alüminyum tencere filan kullanıyor musunuz? Asla bu cinayeti yapmayın. Alüminyum her ne şekliyle olursa olsun mutfağınıza girmesin. 1 numaralı zehirdir! Aman ne tenceresi, ne tası tabağı, hiçbiri lâzım değil!

 

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 13:38
  1. doğal çamaşır yumuşatıcısı

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