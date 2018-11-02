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Doğal bezelye maskesi

Bezelye maskesinin cilde faydaları nelerdir? Evde maske yapmak mümkün. Nasıl mı? İşte evde bezelye maskesi tarifi…

02 Kasım 2018 Cuma 22:59
Doğal bezelye maskesi

EVDE BEZELYE MASKESİ NASIL YAPILIR?

Farklı ürünlere tonlarca para harcamak yerine evde hazırlayabileceğiniz bu karışım, cildi solgun ve yaşlı görünenler için kullanılması gereken doğal bir cilt bakımı maskesidir.

Kullanımı kolay ve hazırlanışı basit olan bezelye maskesi ile cildinizi olduğundan birkaç ton daha parlak, pürüzsüz ve canlı gösterebileceksiniz. Özellikle kapalı ortamlarda sigara dumanı, egzoz gazları veya başka toksinlere maruz kalan kadınlar bu maskeyi kesinlikle uygulamalılar. İşte cildi gençleştirecek bezelye maskesi tarifi…
Evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz bu bezelye maskesiyle cildinize canlı ve parlak bir görüntü kazandırabilirsiniz

MALZEMELER:

500 gr ayıklanmış bezelye
1 yumurtanın beyazı
Yarım su bardağı sıvı yağ
Bir tutam un
Bir miktar üzüm pekmezi

YAPILIŞI

İlk önce bezelyeleri ezip sıvı yağ, yumurta beyazı ve üzüm pekmeziyle karıştırın. Karışımın kıvamı yerine oturunca maske kıvamına gelene kadar un ekleyip karıştırın. Hazır olunca maskeyi tüm yüzünüze sürün. Yarım saat sonra maskeyi, yüzünüzü yıkamadan ovalayarak temizleyin. En iyi sonucu almak için bezelye maskesini haftada bir kez gece yatmadan önce uygulayın.  

 

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 22:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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