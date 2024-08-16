Doğadaki en güçlü D vitamini kaynağı: Herkesin bir numaralı tercihi! Hiç duymadınız, duyunca şaşıracaksınız

D vitamini eksikliği yaşam kalitesinin düşmesine neden olarak vücut ağrısı, halsizlik, yürüme güçlüğü, kemik ağrısı, güçsüzlük, saç dökülmesi, baş ağrısı, depresyon, değişken ruh hali, uykusuzluk, gözaltı morlukları, aşırı terleme, kilo vermede güçlük çekme, sürekli üşüme gibi sağlık sorunlarına neden olur. Güneş ışığından alınan D vitamininin dışında çeşitli gıdalar da D vitamini için faydaları sonuçlar sağlayabilir. Besin değeri oldukça yüksek olan zengin protein ve D vitamini kaynağı olarak görülen soya fasulyesi yeteri kadar tüketilmemektedir. Ancak soya fasulyesinin faydaları vücut için oldukça önem taşımaktadır.

SOYA FASULYESİ FAYDALARI DİYABETTEN KORUR

İyi bir lif ve protein kaynağı olarak sağlıklı kilo almayı destekleyen besin, yüksek yağ oranına rağmen kolesterol içermeyerek diyabetten korur.

KANSER TEDAVİSİNDE KULLANILIR

İçeriğindeki antioksidanlar ile serbest radikalleri etkisiz kılan besin, kanserin başlama sürecini yavaşlatır ve kanser tedavi sürecinde kullanımı faydalı bir besindir.

UYKU KALİTESİNİ ARTIRIR

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Metabolizmayı düzenleyerek uyku sorunlarına iyi geldiği bilinen soya fasulyesi, yüksek oranda magnezyum içererek uyku kalitesini arttırır ve verimli bir şekilde dinlemeyi sağlar. KABIZLIĞI GİDERİR Lif kaynağı olarak sindirimi hızlandıran besin, kabızlık gibi durumlara karşı doğal bir ilaçtır. Sindirim sistemini rahatlatarak huzursuz bağırsaklara iyi gelir ve vücut dengesini korumayı sağlar.

KIRIŞIKLIKLARI ÖNLER

Cilt lekelerinden kırışıklara kadar birçok cilt sorununu çözmeye yardımcı olur ve soya fasulyesi yağı, cilde sürülerek lekeleri ve kırışıklıkları önlemeye yardımcı olur. Metabolizmayı düzenleyerek uyku sorunlarına iyi geldiği bilinen soya fasulyesi, yüksek oranda magnezyum içererek uyku kalitesini arttırır ve verimli bir şekilde dinlemeyi sağlar. Lif kaynağı olarak sindirimi hızlandıran besin, kabızlık gibi durumlara karşı doğal bir ilaçtır. Sindirim sistemini rahatlatarak huzursuz bağırsaklara iyi gelir ve vücut dengesini korumayı sağlar. İyi bir lif ve protein kaynağı olarak sağlıklı kilo almayı destekleyen besin, yüksek yağ oranına rağmen kolesterol içermeyerek diyabetten korur. Soya fasulyesi cilde faydaları ise özellikle hanımların dikkatini çeker. Cilt lekelerinden kırışıklara kadar birçok cilt sorununu çözmeye yardımcı olur ve soya fasulyesi yağı, cilde sürülerek lekeleri ve kırışıklıkları önlemeye yardımcı olur. Sekiz gerekli amino asidi içeren tek besin olarak ün salan soya fasulyesi protein değeri ve B1 vitamini ile kırmızı etin en büyük rakiplerden biri.