Doğada spor yaparken nelere dikkat edilmeli?

Pandemi sürecinde spor salonları gibi kapalı alanlarda spor yapmak sakıncalı hale gelince doğa sporlarına ilgi arttı. Fiziksel aktivitelerin olumlu etkilerini, doğanın olumlu etkileri ile birleştiren doğa sporlarının beden ve ruh sağlığı için çok faydalı olduğunu vurgulayan uzmanlar, aktiviteler sayesinde obezite ve kalp-damar hastalıklarında azalma, fiziksel kondisyonda artış saptandığına dikkat çekiyor. Uzmanlar, sıvı tüketiminin yanı sıra yapılacak spora uygun ayakkabı ve kıyafet seçilmesini tavsiye ediyor.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Nihal Özaras, doğa sporları yapılırken dikkat edilmesi gereken önemli noktalara değindi.

Doğa sporları deyince akla yürüyüş, bisiklet, kampçılık ve dağcılık gibi açık havada yapılan aktivitelerin geldiğini belirten Doç. Dr. Nihal Özaras, “Özellikle pandemi döneminde spor salonları gibi kapalı alanlarda spor yapmak sakıncalı hale gelince doğa sporları toplumda daha yaygın yapılmaya başladı. Sadece doğada bulunmanın bile çok yararlı etkileri olduğunu söyleyebiliriz.” dedi.

Fiziksel aktivitelerin olumlu etkilerini doğanın olumlu etkileri ile birleştiren doğa sporlarının hem bedensel hem ruhsal sağlık için çok faydalı olduğunu vurgulayan Özaras, “Pek çok bilimsel araştırmada doğa sporlarının faydalarından bahsediliyor. Bu aktiviteler ile obezitede, kalp-damar hastalıklarında azalma, fiziksel kondisyonda artış saptandı. Ayrıca genel iyilik halinde, hayat kalitesinde ve mutluluk düzeyinde iyileşme gözlemlendiğinden bahsedebiliriz.” ifadelerini kullandı.

Öncelikle kıyafet seçiminin yapılacak spora uygun olması gerektiğini vurgulayan Özaras, “Çok terlemeye veya üşümeye neden olacak giysiler seçilmemeli, mümkünse bu sporlar için özel üretilmiş, fonksiyonel kıyafetler kullanılmalı. Ayakkabılar da yine doğada kullanmaya elverişli olmalı ve kaymaya izin vermemeli. Özellikle uzun süreli sporlarda yeterli sıvı ve gıdanın alınması da çok önemli. Aksi durumda durumda çabuk yorulma, halsizlik ve hatta bayılma olabilir.” diyerek önemli tavsiyelerde bulundu.

Doç. Dr. Nihal Özaras, doğa sporları yaparken yaralanmaların meydana gelebildiğine dikkat çekti ve sözlerini şöyle tamamladı:

“Sık görülen yaralanmalar arasında bağ ve kaslarda zorlanmalar, eklemlerde burkulmalar sayılabilir. Bunları engellemek için aktivitelere hafif düzeyden başlayıp zorluğu kademeli olarak artırmak gerekiyor. Ayrıca ağır fiziksel aktivite öncesi mutlaka ısınma egzersizleri yapılmalı. Düşme ve çarpmalara bağlı çatlak, kırık veya kafa yaralanmaları da bu sporlar sırasında gelişebilir. Yapılan spora uygun yardımcı ve koruyucu ekipmanları edinmek ve uygun şekilde kullanmak bu yaralanmaların engellenmesini sağlayacaktır.”