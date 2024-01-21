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Aktüel Doğada nadir görülen bir olay! Türkiye'de ilk kez görüldü: İşte o anlar...
Aktüel

Doğada nadir görülen bir olay! Türkiye'de ilk kez görüldü: İşte o anlar...

Yeniakit Publisher
2024-01-21 16:48:00 - 2024-01-21 16:57:39

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, doğada nadir görülen bir olayı vatandaşlarla paylaştı. Bakan Yumaklı, Türkiye'de ilk kez bir "albino çakal"ın kayıt altına alındığını bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından, ülkede ilk kez "albino çakal"ın görüntülenmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Doğada nadir görülen bir olaya tanıklık ettiklerini aktaran Yumaklı, "Ülkemizde ilk kez 'albino çakal' kayıt altına alındı. Ömrün uzun, yeşil vatan her daim yuvan olsun." ifadesini kullandı.

Yumaklı, bu özel ve nadir güzelliği fark edip kayıt altına alarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerine ulaştıran doğasever çiftçi Ramazan Gül'e teşekkür ederek, "Yaban hayatı zenginliğimizin ve bu nadir güzelliklerimizin hep birlikte farkında olacak ve koruyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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