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Doğada kalpleri mutlulukla atıyor

Yaz tatili boyunca yaklaşık on binin üzerinde gencin faydalanacağı yaz kampları, Dülük Tabiat Parkı’nın doğal güzellikleri içerisinde gerçekleştiriliyor.

30 Temmuz 2019 Salı 12:49
Doğada kalpleri mutlulukla atıyor

Yaz tatili boyunca yaklaşık on binin üzerinde gencin faydalanacağı yaz kampları, Dülük Tabiat Parkı’nın doğal güzellikleri içerisinde gerçekleştiriliyor. Sabahın erken saatlerinde doğa yürüyüşü ile başlayan kamp faaliyetleri, vücudu ve zihni zinde tutan spor faaliyetleriyle devam ediyor. Kamp alanında yer alan bungalov evlerde kitap okuma ve el sanatları atölyesinde keyifli zamanlar geçiren kampçılar, günün ikinci yarasında her biri heyecan ve macera dolu pentatlon sahası, zipline, ip parkuru ve tırmanma duvarı istasyonlarında etkinliklere katılıyorlar. Doğal ortamda ‘çevre koruma’ bilinci konusunda bilgiler alan kampçılar, takım çalışmaları ve geleneksel oyunlar esnasında yeni arkadaşlıklar kazanıyor, akranlarıyla iletişimlerini güçlendiriyorlar.


Kampcılarımız 4 mevsim boyunca doğa ile buluşuyor


Gençlik Kampında faaliyetlerin 4 mevsim esasına göre devam ettiğini belirten Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, günübirlik ve konaklamalı kamp faaliyetlerine yaz döneminde ilginin her yıl artarak devam ettiğini ifade etti. Gençlik Kampı çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Fadıloğlu, "Gençlik kampımızda faaliyetler yıl boyunca gençlerimizin büyük ilgisi ile aralıksız devam ediyor.4 mevsim boyunca sürdürülen çalışmalarda uzman kamp liderlerimiz tarafından iklim şartlarına göre farklı içeriklerde programlar düzenleniyor. Her yıl on binlerce öğrencimizin doğa ile buluştuğu etkinliklerde misafir ettiğimiz kampçı sayımız yıllara göre büyük bir artış gösteriyor. Gençlerimizin,güvenilir bir ortamda sosyalleşebildikleri, spor yapabildikleri, doğa ile daha fazla içe içe kaldıkları programlarda, milli ve manevi değerler konusunda bilgi paylaşımları gerçekleştiriliyor. Üniversitelerimiz, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz,İl Müftülüğümüz,İl Emniyet Müdürlüğümüz ve Halk Eğitim Müdürlüklerimiz ile işbirliği içerisinde gerçekleştirdiğimiz Gençlik Kampı programlarında emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Ağustos ayının sonuna kadar devam edecek yaz kampları çalışmalarında katılımcı tüm gençlerimize iyi eğlenceler diliyorum" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 12:49
  1. doğa
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