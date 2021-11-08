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Aktüel Doğa yürüyüşünde kaybolan 2 Rus turist bulundu
Aktüel

Doğa yürüyüşünde kaybolan 2 Rus turist bulundu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yürüyüş yaptıkları ormanlık alanda kaybolan Rus uyruklu turistler bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 00:33:00 -
Doğa yürüyüşünde kaybolan 2 Rus turist bulundu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yürüyüş yaptıkları ormanlık alanda kaybolan Rus uyruklu turistler bulundu.

Kente tatile gelen Vadym Kreckho ile Nadia Polova, yürüyüş yapmak için Faralya Mahallesi'ndeki Kabak ile Cennet Koyu arasında yürüyüşe çıktı.

Tatilcilerden bir süre haber alamayan yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve AKUT Arama Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık iki saatlik arama sonucu Kreckho ile Polova'ya ulaşıldı.

Ormanlık alanda yolunu kaybettiği öğrenilen tatilcilerin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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