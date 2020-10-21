  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Doğa sporcuları şehit Arif Demirel'in anısına yürüdü
Aktüel

Doğa sporcuları şehit Arif Demirel'in anısına yürüdü

Yeniakit Publisher
2020-10-21 11:51:56 -
Doğa sporcuları şehit Arif Demirel'in anısına yürüdü

KASTAMONU (AA) - Kastamonu Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (KADASK) üyeleri, Afrin'de şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Arif Demirel'in anısına doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Hava Radar Kıta Komutanlığı mevkisinden 12 sporcu ile etkinliğe başlayan ekip, çoğunluğu patikadan olmak üzere yaklaşık 15 kilometrelik yürüyüşün ardından şehidin İnebolu ilçesine bağlı Dibek köyündeki baba ocağına ulaştı.

Burada, anne Serpil Demirel'e taziyelerini ileten sporcular, daha sonra şehidin kabri başında Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.

KADASK Başkanı Dr. Alp Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulüp olarak anlamlı bir organizasyona imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Sağanağın altında yaklaşık 5 saat süren yürüyüşün sonunda şehidin köyüne ulaştıklarını anlatan Arslan, "Şehidimizi anmak, ailesini ziyaret etmek amacıyla bu organizasyonu gerçekleştirdik. Köye vardığımızda da ailesinden şehidin annesi Serpil Hanım'la görüşme fırsatımız oldu. Kendisiyle sohbet edip bir isteklerinin olup olmadığını sorduk. Evladı için taziyelerimizi iletip şehidimizin kabri başında duamızı yaptıktan sonra faaliyetimizi sonlandırdık." diye konuştu.

Uzman Çavuş Arif Demirel, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda 1 Mart 2018'de şehit düşmüştü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ümit Özdağ'ın bomba açıklaması ile ilgili çarpıcı ifadeler: Kılıçdaroğlu bu yüzden...
Gündem

Ümit Özdağ'ın bomba açıklaması ile ilgili çarpıcı ifadeler: Kılıçdaroğlu bu yüzden...

İP'in kurucu isimlerinden Ümit Özdağ, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu açıkladı. Genel Başkan Meral Akşener'in yalanla..
İP'in kuyruğu dik tutma çabası!
Siyaset

İP'in kuyruğu dik tutma çabası!

İYİ Parti Grup Başkenvekili Müsavat Dervişoğlu, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkındaki FETÖ iddial..
Ahmet Hakan, Ümit Özdağ'ın gündemi sarsan açıklamalarının arka planını açıkladı
Siyaset

Ahmet Hakan, Ümit Özdağ'ın gündemi sarsan açıklamalarının arka planını açıkladı

Ahmet Hakan kendi programında, İyi Partili Ümit Özdağ'ın yaptığı gündemi sarsan açıklamalara ilişkin bir yazı kaleme aldı. Program talebinin..
Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay