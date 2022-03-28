Dodex 1000 mcg 5 ampul ne işe yarar? Dodex 1 ml 1000 mcg 5 ampül neye iyi gelir?

Dodex nedir ve ne için kullanılır? Dodex, 1 ml’lik renksiz ampüller içinde, kırmızı renkli, berrak solüsyondur. Her 1 mİ’ lik ampul etkin madde olarak siyanokobalamin (Bı2 vitamini) içerir.

Dodex nedir?

B12 vitamininin emilimindeki yetersizlik sonucu ortaya çıkan kansızlık (pernisiyöz anemi)

B12 vitamini eksikliğinden kaynaklanan eritrosit hacminin hemoglobin ağırlığına oranının artmasıyla oluşan kansızlık (hiperkrom makrositer anemi),

Şiddetli ve ani başlayan, şimşek çakar tarzda yüz ağrısı (trigeminus nevraljisi),

Sinir romatizması (siyatik),

Zona, akut sinir iltihabı (nevrit), ve sinir ağrısı (nevralji) tedavisinde kullanılır.

Ayrıca idrarda Bı2 vitamini miktarını ölçmede (Schilling testi) de teşhis amaçlı olarak kullanılır.

Dodex 1000 mcg hangi durumlarda kullanılmaz?

B12 vitamini veya DODEX'in bileşenlerine karşı aleıjiniz var ise kullanmayınız.

Kanda Bı2 vitamini konsantrasyonunun yüksek olduğu görme siniri hastalıklarında (optik nöropatiler) (Leber hastalığı) kullanılması uygun değildir.

DODEX'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Yalnızca kas içine uygulanır.

B12 vitamini, eksikliğine bağlı hastalıkların kesin bir teşhisi konmadan kullanılmamalıdır.

İdame tedavisi sırasında tedaviye dirençli bir durum ortaya çıkabilir. Bunun için 3-6 ayda bir periyodik muayene gerekir.

B12 vitamini uygulanması esnasında, kloramfenikol kullanılması siyanokobalamine karşı tedavi edici etkiyi azaltabilir.

Tedavi esnasında enfeksiyon, folik asit kullanımı, anemi (kansızlık), üremi (kanda üre miktarının fazla olması) gibi durumların ortaya çıkışı da tedavinin etkinliğini azaltabilir. Ağır anemi ve doku anoksisi (oksijensiz kalma) olan hastalarda ve yaşlılarda acil önlemler gerekebilir.

Astım, ürtiker, egzama gibi allerjik hastalığınız varsa siyanokobalamin kullanmadan önce deri testi yaptırarak aşırı duyarlı olup olmadığınız araştırılmalıdır.

DODEX, hiçbir zaman intravenöz yolla uygulanmamalı, kas içine enjeksiyonla uygulanmalıdır.