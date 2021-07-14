Doç. Dr. Veysel Kurt kimdir? Doç. Dr. Veysel Kurt nerelidir? TRT Yönetim Kurulu üyesi Veysel Kurt hayatı
TRT Yönetim Kurulu üyesi Veysel Kurt kimdir? Veysel Kurt kim? Veysel Kurt kaç yaşında, nereli? Veysel Kurt hayatı ve biyografisi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan Resmi Gazete kararına göre, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı olurken, TRT TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak olarak atandı. 9 kişilik TRT Yönetim Kurulu üyeleri arasında Doç. Dr. Veysel Kurt da yer aldı. İşte Doç. Dr. Veysel Kurt’un biyografisi.
Doç. Dr. Veysel Kurt kimdir? Doç. Dr. Veysel Kurt, Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden 2006 yılında mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı'nda başladığı yüksek lisansını 2009 yılında bitirdi. Doktora çalışmasını İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı'nda 2016 yılında tamamladı. Ortadoğu'da otoriteryenizm, demokratikleşme, asker-sivil ilişkileri konularında ulusal ve uluslararası dergilerde çalışmaları yayımlanmıştır.
Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden 2006 yılında mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı'nda başladığı yüksek lisansını 2009 yılında bitirdi. Doktora çalışmasını İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı'nda 2016 yılında tamamladı. Ortadoğu'da otoriteryenizm, demokratikleşme, asker-sivil ilişkileri konularında ulusal ve uluslararası dergilerde çalışmaları yayımlanmıştır.
Birim
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Bölüm
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Ana Bilim Dalı
Karşılaştırmalı Siyaset Anabilim Dalı
Doç. Dr. Veysel Kurt araştırma alanları
Sosyal ve Beşeri Bilimler
Siyaset Bilimi
Uluslararası İlişkiler
Ortadoğu Araştırmaları