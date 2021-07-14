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Biyografi Doç. Dr. Veysel Kurt kimdir? Doç. Dr. Veysel Kurt nerelidir? TRT Yönetim Kurulu üyesi Veysel Kurt hayatı
Biyografi

Doç. Dr. Veysel Kurt kimdir? Doç. Dr. Veysel Kurt nerelidir? TRT Yönetim Kurulu üyesi Veysel Kurt hayatı

TRT Yönetim Kurulu üyesi Veysel Kurt kimdir? Veysel Kurt kim? Veysel Kurt kaç yaşında, nereli? Veysel Kurt hayatı ve biyografisi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan Resmi Gazete kararına göre, TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı olurken, TRT TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak olarak atandı. 9 kişilik TRT Yönetim Kurulu üyeleri arasında Doç. Dr. Veysel Kurt da yer aldı. İşte Doç. Dr. Veysel Kurt’un biyografisi.

Yeniakit Publisher
2021-07-14 10:05:00 - 2021-07-14 10:06:34
Doç. Dr. Veysel Kurt kimdir? Doç. Dr. Veysel Kurt nerelidir? TRT Yönetim Kurulu üyesi Veysel Kurt hayatı

Doç. Dr. Veysel Kurt kimdir? Doç. Dr. Veysel Kurt, Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden 2006 yılında mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı'nda başladığı yüksek lisansını 2009 yılında bitirdi. Doktora çalışmasını İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı'nda 2016 yılında tamamladı. Ortadoğu'da otoriteryenizm, demokratikleşme, asker-sivil ilişkileri konularında ulusal ve uluslararası dergilerde çalışmaları yayımlanmıştır.

Doç. Dr. Veysel Kurt

Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden 2006 yılında mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı'nda başladığı yüksek lisansını 2009 yılında bitirdi. Doktora çalışmasını İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı'nda 2016 yılında tamamladı. Ortadoğu'da otoriteryenizm, demokratikleşme, asker-sivil ilişkileri konularında ulusal ve uluslararası dergilerde çalışmaları yayımlanmıştır.

Birim

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Bölüm

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Ana Bilim Dalı

Karşılaştırmalı Siyaset Anabilim Dalı

Doç. Dr. Veysel Kurt araştırma alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler

Siyaset Bilimi

Uluslararası İlişkiler

Ortadoğu Araştırmaları

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