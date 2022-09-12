Doç. Dr. Emete Gözügüzelli'den Yunanistan çıkışı: Sanıyorlar ki...

Yeniakit Ankara

ABD ve Fransa’nın kanatları altında Türkiye’ye karşı kışkırtma politikası izleyen Yunanistan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uyarılarına rağmen provokatif eylemlerine her geçen gün bir yenisi ekliyor.

Yunanistan’ın söz konusu tavrına Türkiye tarafından olgunlukla cevap verilirken Doç. Dr. Emete Gözügüzelli sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

Gözügüzelli yaptığı paylaşımda, “Sanıyor ki sığındıkları kendisine kol olacak. Oysa; ‘Allahu Ekber istikamet Kızıl Elma’ diyen yerde gökde her silueti ile namı, kabiliyeti, kudreti en yüce kahraman Türk ordusundan bahsediyoruz. Sen o kol’a dikkat et, şer’e uyma, yoksa onu kökten koparacak güç aklını alır” ifadelerini kullandı.