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Gündem Doç. Dr. Dinç Filistin için sordu: Risk alıyor muyuz?
Gündem

Doç. Dr. Dinç Filistin için sordu: Risk alıyor muyuz?

Yeniakit Publisher
2024-01-09 23:59:00 -

Doç. Dr. Mehmet Dinç, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu'nun kültür-sanat etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiği 'Ahlak da Yaralanır' adlı seminerde konuştu.

Doç. Dr. Dinç, seminerde Filistin halkına yönelik İsrail zulmüne dikkat çekti.

"Son yüzyılın en büyük vahşeti, katliamı, cinayeti şu an gerçekleşiyor. Vicdanımıza sormamız gereken iki tane soru var." diyen Mehmet Dinç; şöyle devam etti:

Bir; elimizden geleni yapıyor muyuz? Çok bir şey, büyük bir şey yapmak zorunda değiliz belki ama bir hareket, bir tavır, bir pozisyon, bir ses çıkarabiliyor muyuz? Elimizden ne geliyorsa yapıyor muyuz? Elimizden geleni yapmak konusunda kalbimiz rahat mı? İki; risk alıyor muyuz? Konforumuzu bozup ses verme, yapabileceğimizi yapma riskini almamız gerekiyor.

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