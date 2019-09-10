Doç. Doğru’nun Kişisel Sergisi Budapeşte’de Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Doç.

Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Doç. M. Hülya Şanes Doğru’nun kişisel geleneksel sanatlar sergisi Budapeşte’de sergilendi.

STMF Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Başkanı Doç. M. Hülya Şanes Doğru’nun kişisel geleneksel sanatlar sergisi “Flora”, Yunus Emre Enstitüsü Sanat Galerisinde 5 Eylül Perşembe günü sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Yakup Gül tarafından açılan “Flora” başlıklı geleneksel süsleme sanatlarından kesitler sunulan sergide, kitap sanatlarından tezhip, minyatür ve cilt sanatı örneklerinin yanı sıra dini ve sivil mimarinin süsü olan çinilerden bazı örnekler yer alıyor. 47 eserin yer aldığı sergi, 11 Eylül Çarşamba gününe kadar ziyarete açık olacak.

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