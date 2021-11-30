DOB onlarca personel alımı yapacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre 29.12.2022 tarihinden sonra, durumları uygun olanlar ile; ihtiyaç, başarı, disiplin durumu ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce gerek görülen diğer kriterler yönünden yapılacak değerlendirmeye göre yeniden sözleşme yapılabilecek.

Ankara Dob Müdürlüğü

Sanatçı Pozisyonları

Koro Sant. (Tenor): 1

Koro Sant. (Bas): 1

Bale San. (Mdt): 2

Bale San. (Klasik): 2

Orkestra San. (Vurmalı Sazlar): 1

Toplam: 7

Sahne Üstü Ve Gerisinde Görev Yapan Per. Poz.

Sahne Işıkçısı: 2

Sahne Makinisti: 4

Kadın Gardrop: 1

Butafor: 1

Heykeltıraş: 1

Lutiye: 1

Video Projeksiyon: 1

Boyacı: 1

Aksesuarcı: 1

Toplam: 13

İstanbul Dob Müdürlüğü

Sanatçı Pozisyonları

Opera Solist Sanatçı: 1

Bale Sanatçısı (Mdt): 1

Bale Sanatçısı (Klasik): 1

Koro Sant. (Soprano): 1

Koro Sant.(Alto Mezzo Sop.): 1

Orkestra Sant. (Obua): 1

Orkestra Sant. (Flüt): 1

Orkestra Sant. (Klarnet): 1

Toplam: 8

Sahne Üstü Ve Gerisinde Görev Yapan Per. Poz.

Video Projeksiyon: 1

Sahne Sesçisi: 2

Sahne Işıkçısı: 2

Perukacı: 2

Sahne Mekanikçisi: 1

Sahne Makinisti: 5

Orkestra Düzenleyici: 1

Akortçu: 1

Kadın Terzi: 2

Erkek Terzi: 2

Kunduracı: 2

Masör: 2

Sahne Demircisi: 1

Heykeltıraş: 1

Toplam: 25

İzmir Dob Müdürlüğü

Sanatçı Pozisyonları

Orkestra Sant. (Korno): 1

Orkestra Sant. (Kontrbas): 1

Orkestra Sant. (Viyolonsel): 1

Toplam: 3

Sahne Üstü Ve Gerisinde Görev Yapan Per. Poz.

Kadın Gardrop: 1

Makyöz: 1

Sahne Makinisti: 2

Sahne Işıkçısı: 1

Toplam: 5

Mersin Dob Müdürlüğü

Sanatçı Pozisyonları

Orkestra Sant. (Fagot): 1

Orkestra Sant. (Korno): 1

Orkestra Sant. ( Flüt): 1

Toplam: 3

Sahne Üstü Ve Gerisinde Görev Yapan Per. Poz.

Sahne Makinisti: 3

Kadın Gardrop: 1

Masör: 1

Toplam: 5

Antalya Dob Müdürlüğü

Sanatçı Pozisyonları

Koro Sanat. (Soprano): 1

Toplam: 1

Sahne Üstü Ve Gerisinde Görev Yapan Per. Poz.

Video Projeksiyon: 1

Mihmandar Mütercim: 1

Masör1

Kondüvit: 1

Şapka Çiçek: 1

Büro Personeli: 2

Toplam: 7

Samsun Dob Müdürlüğü

Sanatçı Pozisyonları

Orkestra Sanat. (Viyola): 1

Orkestra Sanat. (Viyolonsel): 1

Bale Sanatçısı (Klasik): 2

Toplam: 4

Sahne Üstü Ve Gerisinde Görev Yapan Per. Poz.

Sahne Makinisti: 3

Sahne Sesçisi: 1

Toplam: 4

Başvurular elektronik ortamda e-Devlet – Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinde 29.11.2021 – 13.12.2021 tarihleri arasında yapılabilecektir.

Adayların, son başvuru tarihi olan 13.12.2021 tarihi saat 23:59’a kadar başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihinden sonra herhangi bir sebepten kaynaklanan problemlerden dolayı başvuruların kuruma ulaşmaması, kurumun sorumluluğunda değildir.

Başvuruların incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartları haiz olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, Kariyer Kapısı platformundan giriş yapılarak görüntülenebilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Adaylar Kariyer Kapısı Platformuna giriş yaptıktan sonra sol menüde “Başvurularım” sayfasındaki “Bilgiler” butonuna tıkladıktan sonra “Aday Başvuru Bilgileri” sayfası açılacaktır. Bu sayfanın “Yazdır” butonu ile çıktı alınıp sınav günü sınav yerine getirmeleri gerekmektedir. Başvuru için gerekli tüm bilgi ve belgeler yukarıda belirtildiği şekilde interaktif ortamda gönderilecek olup, bizzat veya posta yolu ile iletilen başvurular veya başvuru amaçlı belgeler işleme alınmayacaktır. Başvuru şartlarını taşımayan eksik, yanlış evrakla veya son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular işleme alınmayacaktır. Son başvuru tarihine kadar evraklarını eksiksiz ve hatasız olarak göndermeyenler sınava giremeyecektir. Bu şekilde sınava giremeyenlere karşı kurumun herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

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