SON DAKİKA
Gündem 6 milyon TL ödeyecek! ‘Gayrimeşru çocuk' davasında Kemalist Metin Akpınar'a ceza
Gündem

6 milyon TL ödeyecek! ‘Gayrimeşru çocuk' davasında Kemalist Metin Akpınar'a ceza

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
6 milyon TL ödeyecek! ‘Gayrimeşru çocuk' davasında Kemalist Metin Akpınar'a ceza

Evlilik dışı ilişki yaşamasıyla gündeme gelene Metin Akpınar, gayrimeşru kızı Duygu Nebioğlu’na 6 milyon TL manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

Gayrimeşru çocuk davasında Kemalist Metin Akpınar'ın1980'li yıllarda Suphiye Orancı ile evlilik dışı ilişkisinden doğan ikiz kızlarından biri olan Duygu Nebioğlu'nun Metin Akpınar hakkında açtığı tazminat davasından karar çıktı.

Mahkeme, Nebioğlu lehine 6 milyon TL manevi tazminata hükmetti. Davanın itiraz yolunun açık olduğu belirtildi.

Karar sonrası duygularını dile getiren Duygu Nebioğlu, "Yıllardır yaşadığım o üzüntü ve çocukluk yaralarıma sahip çıkma arzusundan ötürü bu kararı verdik ve verdiğimiz karar doğrultusunda da adaletin yerini bulduğunu düşünüyorum. Emsal bir karar alındı." dedi.

1
Yorumlar

Stkolm sendromu

Halkci chpliler gözünüz aydın. Mutlu olun. Yoneticileriniz seckinleriniz oyunuzu alır ertesi günü gerekeni yapar. Karınca misali belin incinmemistir...anlayamassin. Başına gelen bütün kötülükleri akp yapdi zannedersin. Seni kirlete aşıksin. Uğurlar olsun. Anlamadinizmi siz onlar için hedefe giden yolda sadece bir masasiniz.
