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DNA raporu ortaya çıktı! Evli olan CHP'li vekilin gayrimeşru ilişkiden...

CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça gayrimeşru ilişkiden doğan çocuğu inkâr etti. Ancak DNA raporunda Havutça çocuğun biyolojik babası çıktı. Mahkemenin anneye bin 500 TL nafaka bağladığı belirtildi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:13
DNA raporu ortaya çıktı! Evli olan CHP'li vekilin gayrimeşru ilişkiden...

Sabah'ın haberine göre, CHP Balıkesir Milletvekili, evli ve iki çocuk babası Namık Havutça'ya 2015'te gayrimeşru ilişkisinden doğduğu iddia edilen çocuk için Ankara 6. Aile Mahkemesi'nde babalık davası açılmıştı. Bebeğin kendisinden olmadığını iddia eden Havutça, Hülya Korkmaz ile olan ilişkisini kabul etmişti. Korkmaz ise iki yıl ilişki yaşadığı Havutça'nın, hamile kaldığını öğrendiğinde çok sevindiğini anlatarak, "Ancak çocuk doğduktan sonra sahip çıkmadı. Ben doktorum, para peşinde değilim. Bu bir uçkur davası da değil. Ama sırf siyasi geleceği için çocuğunu inkâr eden birini toplum da tanısın bilsin istiyorum. Parti içinde üst düzey çok insanla konuştum. Durumu anlattım. Ama özel hayat deyip konuyu kapatmayı tercih ettiler" demişti.

YÜZDE 99.99 BABASI

Davayı karara bağlayan Ankara 6. Aile Mahkemesi, gerekçeli kararında Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı'nın Biyoloji İhtisas Dairesi Başkanlığı'nın DNA testi raporuna yer verdi. Raporda, DNA testleri sonucunda Havutça'nın, şu an 3.5 yaşında olan R.K. isimli çocuğun yüzde 99.99 biyolojik babası olduğunun tespit edildiği belirtildi. Kararda, anne Korkmaz'ın özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde eğitim gören engelli çocuğun sağlık sorunları için 6 bin liralık nafaka talebini kısmen kabul eden mahkeme, Havutça'nın anne Kormaz'a bin 500 lira iştirak nafakası ödemesine hükmetti.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:13
  1. Ankara
  2. CHP
  3. CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça

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