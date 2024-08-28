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Gündem DMM'den Metris Cezaevi açıklaması
Gündem

DMM'den Metris Cezaevi açıklaması

Yeniakit Publisher
2024-08-28 02:31:00 -
DMM'den Metris Cezaevi açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Metris Cezaevinde herhangi bir yangın durumunun olmadığını duyurdu.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'un Esenler ilçesinde bulunan Metris 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bir mahkum yatağını ateşe vermiştir. Alevler yangına dönüşmeden personel tarafından kısa sürede söndürülmüş, ihtiyaten itfaiye çağrılmıştır. Metris Cezaevinde herhangi bir yangın durumu söz konusu olmadığı gibi olaydan etkilenen mahkum veya personel de olmamıştır."

Kaynak: AA

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