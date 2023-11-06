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Gündem DMM'den İsrail yanlılarının 'Gazze'de ölü taklidi' iddialarına yalanlama
Gündem

DMM'den İsrail yanlılarının 'Gazze'de ölü taklidi' iddialarına yalanlama

Yeniakit Publisher
2023-11-06 17:07:00 - 2023-11-06 18:10:26
DMM'den İsrail yanlılarının 'Gazze'de ölü taklidi' iddialarına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi(DMM), sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, 'Gazze'de canlı insanlar kefenlenerek ölü taklidi yapıyor' iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden(DMM) yapılan açıklamada, "Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, "Gazze'de canlı insanlar kefenlenerek ölü taklidi yapıyor" iddiası doğru değildir." denildi.

DMM'den yapılan bilgilendirmede şu ifadeler kullanıldı:

"Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, "Gazze'de canlı insanlar kefenlenerek ölü taklidi yapıyor" iddiası doğru değildir.

İddiaya konu görüntülerin, 19 Ağustos'ta sosyal medya platformlarında paylaşıldığı ve Malezya'da bir cami içerisinde verilen cenaze işlemleri eğitiminden kesit olduğu tespit edilmiştir."


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