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Gündem DMM: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması manipüle edildi
Gündem

DMM: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması manipüle edildi

Yeniakit Publisher
2023-11-13 20:12:00 -
DMM: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması manipüle edildi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarındaki görüntülerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir konuşmasının kesilip bağlamından koparıldığının belirlendiğini duyurdu.

Merkezden yapılan açıklamada görüntülerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul Salonu'ndaki 78. Genel Kurul görüşmelerindeki hitabından alındığı bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanı'mız hitabında, 'Birleşmiş Milletler'in öncülüğünde dünyanın güvenliğini, huzurunu, refahını sağlamakla görevli kurumları hızla yeniden yapılandırmalıyız. Coğrafyasıyla ve demografisiyle dünyadaki tüm kökenleri, inançları, kültürleri temsil yeteneğine sahip bir küresel yönetim mimarisi inşa etmeliyiz. Netice olarak tüm kalbimizle bir kez daha diyoruz ki, dünya 5'ten büyüktür, daha adil bir dünya mümkündür.' ifadelerini kullanmıştır.

Konuşmanın, 'Coğrafyasıyla ve demografisiyle dünyadaki tüm kökenleri, inançları, kültürleri temsil yeteneğine sahip bir küresel yönetim mimarisi inşa etmeliyiz.' bölümü alınarak manipülasyon yapılmaktadır. Cumhurbaşkanı'mızın çağrısı, BM gibi kuruluşların daha kapsayıcı olmasıyla ilgilidir."

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