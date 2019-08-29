DMD yönetimi ve Çağlar Özyiğit’den TÜSEB’E ziyaret TÜSEB Genel Sekreteri Prof.

TÜSEB Genel Sekreteri Prof. Dr. Hasan Türkez, Duchenne Kas Hastalığı ile Mücadele Derneği (DMD) Yönetim Kurulu Başkanı Sadullah Erol ve dernek üyeleri ile DMD hastası Çağlar Özyiğit ve annesi Gülgün Özyiğit’i ağırladı.

Konukları ile yakından ilgilenen Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Hasan Türkez, TÜSEB tarafından Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığı ile ilgili gerçekleştirilecek bilimsel çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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