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Djokovic yerini korudu, Osaka zirveye çıktı

- Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın ardından açıklanan dünya klasmanında, erkeklerde Djokovic zirvedeki yerini korurken, kadınlarda Osaka birinci sıraya yükseldi

28 Ocak 2019 Pazartesi 12:07
Djokovic yerini korudu, Osaka zirveye çıktı


ANKARA (AA) - Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın ardından açıklanan dünya klasmanında, erkeklerde Sırp Novak Djokovic zirvedeki yerini korurken, kadınlarda Japon Naomi Osaka birinci sıraya çıktı.

Elde ettiği 7. şampiyonlukla Avustralya Açık'ı teklerde en fazla kazanan erkek tenisçi rekorunu kıran Djokovic, Profesyonel Erkek Tenisçiler Birliğinin (ATP) açıkladığı dünya sıralamasında, puanını 10 bin 955'e çıkararak birinciliğini sürdürdü.

Djokovic'in finalde 3-0 yendiği Rafael Nadal, 2. sıradaki yerini korurken, unvanını korumaya geldiği Avustralya Açık'a 4. turda veda eden Roger Federer, 3'üncülükten 6'ncılığa geriledi.

Birer basamak yükselen isimlerden Alexander Zverev 3'üncü, Juan Martin del Potro 4'üncü, Kevin Anderson ise 5. sırada yer aldı.

Avustralya Açık elemelerinin 2. turunda turnuva dışında kalan milli tenisçi Cem İlkel, 4 basamak çıkarak 250. sıraya yerleşti.

Erkekler dünya sıralamasının ilk 10 basamağında şu tenisçiler yer alıyor:

1 (1) - Novak Djokovic (Sırbistan): 10 bin 955 puan

2 (2) - Rafael Nadal (İspanya): 8 bin 320

3 (4) - Alexander Zverev (Almanya): 6 bin 475

4 (5) - Juan Martin del Potro (Arjantin): 5 bin 60

5 (6) - Kevin Anderson (Güney Afrika): 4 bin 845

6 (3) - Roger Federer (İsviçre): 4 bin 600

7 (9) - Kei Nishikori (Japonya): 4 bin 110

8 (8) - Dominic Thiem (Avusturya): 3 bin 960

9 (10) - John Isner (ABD): 3 bin 155

10 (7) - Marin Cilic (Hırvatistan): 3 bin 140


- Kadınlarda Osaka zirvede


ABD Açık'tan sonra Avustralya Açık'ı da kazanarak dikkatleri üzerine çeken Naomi Osaka, Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) tarafından açıklanan dünya sıralamasında, 7 bin 30 puanla zirveye yerleşti. 21 yaşındaki Japon sporcu Osaka, dünya klasmanında 1 numaraya çıkan ilk Asyalı tenisçi olarak tarihe geçti.

Beş yıl sonra ilk grand slam finalini oynayan Petra Kvitova, 4 sıra birden atlayarak 2'nciliğe yükseldi.

Avustralya Açık'a dünya 1 numarası olarak gelen Simona Halep, 4. turda elenmesi sonrası 3. sıraya geriledi. Turnuvaya 3. turda veda eden 2018 şampiyonu Caroline Wozniacki de 9'unculuğa düştü.

Kadınlar dünya klasmanında Türk tenisçiler arasında en üst noktadaki Başak Eraydın 189, Avustralya Açık'ta ana tabloya kalamayan Pemra Özgen ise 238. sırada yer aldı.

Kadınlar dünya klasmanının ilk 10 sırası şöyle:

1 (4) - Naomi Osaka (Japonya): 7 bin 30

2 (6) - Petra Kvitova (Çekya): 6 bin 290

3 (1) - Simona Halep (Romanya): 5 bin 582

4 (5) - Sloane Stephens (ABD): 5 bin 307

5 (8) - Karolina Pliskova (Çekya): 5 bin 100

6 (2) - Angelique Kerber (Almanya): 4 bin 965

7 (7) - Elina Svitolina (Ukrayna): 4 bin 940

8 (9) - Kiki Bertens (Hollanda): 4 bin 430

9 (3) - Caroline Wozniacki (Danimarka): 3 bin 566

10 (11) - Aryna Sabalenka (Belarus): 3 bin 485

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 12:07
  1. ATP
  2. Naomi Osaka
  3. Novak Djokovic
  4. tenis
  5. WTA

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