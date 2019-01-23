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Djokovic, Avustralya Açık'ta yarı finalde

- Tek erkeklerde dünya 1 numarası Novak Djokovic, Japon Kei Nishikori'nin sakatlığı nedeniyle maçtan çekilmesinin ardından yarı finale yükseldi

23 Ocak 2019 Çarşamba 12:54
Djokovic, Avustralya Açık'ta yarı finalde


İSTANBUL (AA) - Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkekler dünya 1 numarası Novak Djokovic, yarı finale çıktı.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 10. gününde, tek erkekler çeyrek final maçında, 1 numaralı seribaşı Sırp Novak Djokovic ile 8 numaralı seribaşı Japon Kei Nishikori karşı karşıya geldi.

Rod Laver Arena'da oynanan maçın ilk setini 6-1 kazanan Djokovic, ikinci sette 4-1 öndeyken rakibinin sakatlığı nedeniyle çekilmesinin ardından yarı finale yükselen taraf oldu.

Kariyerinde 6 Avustralya Açık şampiyonluğu bulunan 31 yaşındaki Djokovic, yarı finalde Fransız Lucas Pouille ile karşılaşacak.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 12:54
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  2. grand slam
  3. Kei Nishikori
  4. Novak Djokovic
  5. tenis

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