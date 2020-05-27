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Aktüel

DJ'ler Bayrampaşa'da vatandaşların bayramını kutladı

Yeniakit Publisher
2020-05-27 00:32:50 -
DJ'ler Bayrampaşa'da vatandaşların bayramını kutladı

İSTANBUL (AA) - DJ'ler, araçların üzerinde kendi ses sistemleriyle çaldıkları müzikler eşliğinde vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Bayrampaşa Kaymakamlığının izni, İyi Kalpler Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Adem Dişçi ve radyocu Kadir Balık'ın organizasyonuyla DJ'ler Mazlum Bakır ve Gizem Altun, ilçenin sokaklarında dolaştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dışarı çıkamayanları araçların üzerinde çaldıkları müziklerle evlerinde eğlendiren DJ'ler, vatandaşların bayramını kutladı.

Organizasyona vatandaşlar da evlerinin balkon ve camlarından eşlik etti.

Bu arada, İyi Kalpler Yardımlaşma ve Kültür Derneğinin, ramazan ayında 500 yardıma muhtaç aileye gıda ve giysi yardımında bulunduğu ifade edildi.

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