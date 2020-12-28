Dizilerle gelen dikkat çeken çağrı!

Psikologlar, diğer alanlar ile mesleki sınırlarının net olarak belirlenmediği gerekçesiyle ‘Psikologlar Kanunu’ çıkarılmasını istiyor.

"Meslek yasasına ihtiyaç duyuyoruz"

İki ay önce Meslek Yasası Çalışma Grubu oluşturarak çalışmalarını sürdüren Türk Psikologlar Derneği (TPD) Başkanı Prof. Dr. Okan Cem Çırakoğlu, yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde sayıları 50 bini bulan bir meslek grubu olduklarını, her geçen yıl 3-5 bin mezunun bu alana katıldığını belirterek, "Giderek büyüyen bir alanız. Mesleki sınırların belirgin hâle gelmesi için de bir meslek yasasına ihtiyaç duyuyoruz" dedi.

Bunun "bilimsel gelişim, mesleki eğitim ve kamu sağlığı" adına elzem olduğunu ifade eden Çırakoğlu, "Herhâlde dünyada bizim kadar, ‘bize yasa çıkarın, bizi denetleyin’ diye bağıran bir meslek grubu yoktur. Yasalarla koruma altına alınmış, devlette ve özel sektörde kadrosu, geliri, yaptığı işin karşılığı olan bir meslek grubu hâline gelmek istiyoruz. Hak ihlallerini engelleyecek en önemli adım, meslek yasasıdır. Mevcut yasalarda meslek tanımlarımız yeterince yapılmıyor. Bu hem hak kaybına neden oluyor, hem de mesleki uygulamaların çerçevesini yeterince belirlemiyor" diye konuştu. (Türkiye gazetesi)