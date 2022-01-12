Dizi ve programlara sıkı denetim şart!

RESUL EKREM ŞAHAN ANKARA

Türkiye’de televizyon izleme oranlarının arttığı şu günlerde bazı dizi, ve programlarda aile kavramının içinin boşaltılması noktasında STK temsilcileri çağrıda bulundular.

Reyting uğruna yapıyorlar

“Yeryüzünde bulunan tüm devletler içerisinde televizyona bağlı hayat sürdüren milletlerin başında yer almaktayız” diyen Diva-Sen Genel Başkanı Mustafa Çopursuz, “Özellikle çalışmayan ve ev ortamında bulunanlarının günlerinin çoğunun televizyonları başında geçtiğini görüyoruz. Televizyon yayıncı kuruluşları da bunu çok iyi bildiği için kendi ekranlarına izleyici toplamak ve reyting uğruna dikkat çekici programlar yayınlamaya devam ediyorlar” dedi.

Aile yuvamız çöküyor

Çopursuz, “Maalesef en çok dikkati çeken ve bağımlı hale getirilen programların başında ise aileler arasında olan sıkıntılar gündeme getirilmeye çalışılıyor. Birbirlerini aldatan erkek ve kadınlar, birbirlerini kandıran aile bireyleri çok kötü örnek olmaları gerekirken, sanki takip edilen ve karşı tarafa da işaret veren bir duruma gelmiş konumda. En büyük sıkıntı ise bizim kadim geleneğimiz olan aile yuvamızın maalesef çökmesine sebebiyet teşkil etmesidir. Avrupa ülkelerine baktığımızda hiçbir televizyonda bu şekilde gerek fertlere, gerek ailelere kötü örnek olacak hiçbir programı yayınlamadıklarını görüyoruz” diye konuştu.

Ufak tefek cezalar caydırıcı değil

Mustafa Çopursuz şöyle devam etti: “Ailelerimizin yıkılmasına sebeb olan veya teşkil eden programları bizim yayıncılarımız neden yayınlıyor? Yetkililerimizin bu tür konuları daha detaylı bir şekilde inceleyerek, vatandaşlarımızın ruhsal yönlerini tahribata uğratmadan dizilerin yayınlanmasına müsaade etmeleri gerekiyor. Aksi halde ki dizilere de müsaade edilmemesi gerekiyor. Ufak tefek cezalarla yatıştırılacak bir durum değil. Çünkü hem şu andaki durumu hemde geleceğimizi çok büyük bir ölçüde etkilemektedir.”