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Sağlık Dizde sıvı toplanmasının nedeni nedir? Dizde sıvı toplanması nasıl tedavi edilir?
Sağlık

Dizde sıvı toplanmasının nedeni nedir? Dizde sıvı toplanması nasıl tedavi edilir?

Dizde sıvı toplanması nedir? Diz ekleminde ve çevresindeki dokularda meydana gelen travmatik ya da spor temalı nedenlerle ortaya çıkan bir rahatsızlık türüdür. Dizinde şişme meydana gelen ya da yürürken ağrı hissedenler tarafından araştırılan diz efüzyonunun nedenleri nelerdir? Dizde sıvı toplanması nasıl tedavi edilir?

Yeniakit Publisher
2021-02-03 15:50:00 -
Dizde sıvı toplanmasının nedeni nedir? Dizde sıvı toplanması nasıl tedavi edilir?

İnsan vücudunun eklemlerinde çeşitli sıvılar bulunur. Eklemlerde bulunan bu renksiz, yapışkan ve kaygan olan sıvıya sinovya adı verilir. Eklem sıvısı, eklemlerdeki arasındaki sürtünmeyi azaltır. Eklem yüzleri arasındaki ilişkiyi kolaylaştırır ve düzgün çalışmasına yardımcı olur. Bu durum tam tersi olursa dizde efüzyon meydana gelir. İşte “Dizde sıvı toplanmasının nedenleri nedir ve dizde sıvı toplanması nasıl tedavi edilir?” sorularının cevabı…

Dizde sıvı toplanmasının nedeni nedir?

Diz efüzyonun birçok sebebi olabilir. Sizin için bilinen sebeplerini haberimizde topladık.

 Eklemin aşırı kullanımı (tekrarlayan yaralanma)

Yırtılmış ligament veya kıkırdak (menisküs)

Kemik kırıkları

Bakteriyel enfeksiyonlar

Prepatellar bursit

Osteoartrit (eklem kireçlenmesi)

Romatoid artrit ve diğer iltihaplı romatizmala

Gut ya da Psödogut hastalığı

Travmalar

Spor yaralanmaları

Kistler veya tümörler

Dizde sıvı kaybının tedavisi için birçok yöntem bulunur. Öncellikle bu durumda ortopedi doktoruna gidilir ve doktor hastalığın seviyesine bağlı olarak; fizik tedavi, sıvı enjekte edilmesi veya platin takılması gibi yöntemler uygulayabilir.

Doktorunuzun tavsiyesi ile dizde sıvı kaybı için glukozamin vitamin takviyesine başlamanız ağrınızı önemli ölçüde rahatlatacaktır.

Dize kortizon enjeksiyonu da dizde sıvı kaybının sebep olduğu problemlerin giderilmesinde yardımcı olur. Bu enfeksiyonlar doğrudan etkili bir iltihap sökücü ilaçtır ve şişlik ve sancıları azaltır.

Dizde sıvı toplanması nasıl tedavi edilir?

Enfeksiyon varsa enfeksiyonun, romatizmal bir hastalık varsa hastalığın tedavi edilmesi gerekir.

- Osteoartrite yani kireçlenmete bağlı bir efüzyon varsa sıvının boşaltılıp eklem içi ilaçlar verilmelidir.

- Soğuk kompres uygulamaları yapılmalıdır.

- Eklem dinlendirilmelidir.

- Fazla kilo varsa mutlaka verilmelidir.

- Gut hastalığı varsa tedavi ve diyet önlemleri alınmalıdır.

- Eklem bandajlanması uygulanabilir.

 

 

 

 

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