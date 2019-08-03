Dizdar: "İhracatta tekstil sektörü ülkeye güven verdi"

Tekstil Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Dizdar, ihracat rakamlarına yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

Ülke ekonomisinde büyük bir ilerlemenin yaşandığını ve bu ilerlemenin ihracat rakamlarıyla desteklendiğini belirten Cüneyt Dizdar, “Haziranda ithalat yıllık bazda yüzde 22,81 azalarak 15,1 milyar dolar oldu. İhracat ise yüzde 14,86 azalarak 11,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rakamlara göre dış ticaret açığı yüzde 41,1 azalarak 3,5 milyar dolara geriledi. Bu veriler bize Türkiye’nin potansiyel ekonomik gücünün bir işareti. Fasıllar seviyesinde dış ticaret açığının azalmasındaki en büyük kalemlerinden birisi de tekstil sektörü” diye konuştu.

"Kimse yabana atmasın"

Tekstil sektörünün, yaşadığı zorluklara rağmen Türkiye ekonomisi için var gücüyle çalıştığını belirten Dizdar şunları söyledi:

“Tekstil kalemini kimse yabana atmasın. Bu sektör ithalat ihracat dengesi içerindeki payıyla Türkiye’ye güven veriyor. Özel ticaret sistemine göre de haziranda en fazla ihracat tekstil kalemi başta olmak üzere ‘ham madde (ara mallar)’ grubunda gerçekleşti.”