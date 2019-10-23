Diz üşümesi için hangi doktora gidilir? Dizlerde uyuşmaya hangi bölüm bakar?

Dizlerin üşümesi ne iyi gelir? Dizlerin üşümesi nedenleri nedir, tedavisi nasıl yapılır? soruları diz üşümesi yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dizlerde üşüme ve uyuşma için hangi bölüme gidilir? Diz üşümesi damarlarla ilgili problemlerin olduğunun habercisi olabilir. Peki dizlerde üşüme olan hastalar ne yapmalı, hangi bölümden randevu alınmalı?

Diz Kapağı Üşümesi, Bazı insanların dizlerinde uyuşukluk hissi ve üşüme hissi gibi rahatsızlıklar gözlemleniyor. Bu rahatsızlıklar birbirinden farklı nedenlerden dolayı gerçekleşebilir. Bu kişilerin dizlerinde ağrı varsa ve günlük yaşantıda yürürken, eğilip kalkarken oluşan acı hissinin yanı sıra bu durumlara eşlik eden uyuşukluk ve üşüme hissi var ise hemen hiç vakit kaybetmeden bir ortopedi uzmanına danışmak gerekir. Başvurulan uzman ortopedi doktoru, hastane içerisinde bu rahatsızlık ile ilgili testler, röntgenler veya MR durumlarını analiz edip bu sonuçlara bakarak tanı koyup gerekli tedaviyi uygular.

Diz kapağı üşümesi durumunda da diğer üşüme belirtilerinde olduğu gibi akla ilk gelen nedeni kansızlık olma ihtimali vardır. Uzman bir ortopedi doktorunun yaptığı testler sonucunda bu rahatsızlığın nedeni kansızlık çıkar ise doktorun tedavisi de o konuya yönelik olur. Tabi bu diz kapağı bölgesinde gerçekleşen üşüme ve uyuşma hissinin nedenleri sadece diz kapağında değil, vücudun bütün kısımlarında görülebilir.

Diz üşümesi için hangi doktora gidilir?

Uzun zamandır hafif veya orta şiddette diz ağrısı çekmenize rağmen şikayetleriniz günlük yaşamınızı ya da uykunuzu etkileyecek derecede artarsa fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanına randevu alabilirsiniz. Enfeksiyon bulgusu varsa antibiyotik ve ameliyat içeren tedaviler gerekebilir. Dize ameliyatla müdahale gerekirse bunu ortopedi doktorları yapar. Romatizmal hastalığı olan kişiler genelde bir romatoloji doktorunun takibi altındadır. Kırık çıkık gibi kemik sorunlarını değerlendirmek için Röntgen filmi çektirir ve gereken durumlarda ortopedi ve travmatoloji doktoruna başvurulur.

Dizlerde sıvı kaybı için kür

Kaynamış olan 1 bardak suya 1 tatlı kaşığı hibiskus ve kuşburnu bitki karışımını ilave edin. Kısık ateşte kapağı kapalı olarak 5 dakika kaynatmaya devam edin. 5 dakikadan sonra ılıyınca süzünüz sabah ve akşam yemeğinden 2 saat sonra için.