Diz sızısını hafifleten doğal formül! Uzmanların önerdiği o yağ kadınlarda neden daha etkili?
Diz sızısını hafifleten doğal formül! Uzmanların önerdiği o yağ kadınlarda neden daha etkili?

Son dönemde kadınlarda ve erkeklerde artan diz ağrıları, günlük hareketleri bile zorlaştıracak seviyeye gelebiliyor. Kimyasal ürünlere yönelmek istemeyenler için bazı doğal yağlar zararsız bir destek sunuyor. Özellikle kadınların yapısal ve hormonal hassasiyetleri düşünüldüğünde, belirli yağların sağladığı gevşetici etki daha belirgin hissedilebiliyor. Tek damlasıyla bile dizde rahatlama sağlayan bu doğal yağ, düzenli kullanımda eklemlerin üzerindeki baskının azalmasına katkı sunarak günlük yaşamı kolaylaştırıyor.

Susam yağı, hem geleneksel tıpta hem de modern doğal sağlık yaklaşımlarında sıkça kullanılan çok yönlü bir yağdır. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu da katıldığı bazı programlarda susam yağının diz ağrısına faydalı olduğunu belirtiyor.

Susam yağı özellikle eklem ağrıları ve diz ağrısı gibi kas-iskelet sistemi sorunlarında rahatlatıcı etkileriyle bilinir. Kadınlarda kan dolaşımı zamanla yavaşlayabilir; susam yağı ile yapılan diz masajı bölgeyi ısıtarak dolaşımı destekler.

 

SUSAM YAĞININ DİZ AĞRISINA FAYDALARI

Doğal ağrı kesici etkisi vardır

Susam yağı, içerdiği bakır, magnezyum ve çinko sayesinde dizdeki ağrıyı hafifletmeye yardımcı olabilir.

Anti-enflamatuar (iltihap giderici)

İçeriğinde bulunan sesamol ve sesamin maddeleri sayesinde, iltihaplanmayı azaltarak eklem ağrılarını hafifletebilir.

Kasları ve eklemleri gevşetir

Masaj yoluyla uygulandığında kan dolaşımını artırır, dizdeki sertlik ve gerginliği azaltır.

Isı etkisi sağlar

Cilde sürüldüğünde ısı hissi oluşturur. Bu da özellikle soğuk havalarda tetiklenen diz ağrılarını azaltabilir.

Oksidatif stresi azaltır

Antioksidan özelliğiyle hücre hasarını azaltarak eklem sağlığını destekler.

 

Cilt için

Nemlendirir, çatlakları yumuşatır

Egzama ve sedefte kaşıntıyı azaltabilir

Anti-aging etkisiyle kırışıklıkların görünümünü azaltır

Zihin ve ruh için

Masaj yoluyla uygulandığında sinir sistemini sakinleştirir

Uyku kalitesini artırabilir

Kalp sağlığı için (oral kullanımda)

Omega-6 yağ asitleri sayesinde kolesterolü dengeleyebilir

Damar sağlığını destekler

 

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Alerjisi olan kişiler (özellikle kuruyemiş alerjisi) dikkatli olmalıdır

Haricen kullanımdan önce küçük bir alanda test yapılması önerilir

Gıda olarak tüketilecekse, soğuk sıkım ve saf olmasına dikkat edilmelidir

SUSAM YAĞI NASIL KULLANILIR?

Ilık susam yağını diz bölgesine nazikçe masaj yaparak uygulayın. Günde 1 kez yapılabilir. Üzerini sıcak havluyla kapatmak etkisini artırabilir.

KADINLARDA DİZ AĞRISI NEDEN DAHA YAYGIN?

Hormonal değişimler

Östrojenin eklem yapısı üzerindeki etkisi vardır. Özellikle menopoz sonrası eklem kıkırdakları daha hızlı yıpranabilir.

Kemik yoğunluğu azalması (osteoporoz)

Kadınlarda kemik erimesi riski daha yüksektir, bu da dizlerde zorlanma ve ağrıya yol açabilir.

Kas gücünün azalması

Özellikle 35 yaş sonrası, uyluk ve diz çevresi kaslarında zayıflama olur.

Hamilelik sonrası yük dağılımı bozulması

Pelvisin genişlemesi ve kilo değişimleri, diz eklemlerine daha fazla baskı yapabilir.

 

SUSAM YAĞININ KADINLAR İÇİN FAYDALARI

Dolaşımı artırır

Kadınlarda kan dolaşımı zamanla yavaşlayabilir; susam yağı ile yapılan diz masajı bölgeyi ısıtarak dolaşımı destekler.

Hafif hormon dengeleyici etki

Bazı kaynaklarda susam yağının fitoöstrojen içeriği nedeniyle (bitkisel östrojen benzeri bileşenler) kadınlarda hormonal dengeyi destekleyebileceği belirtilir.

Kas gevşetici etkisi kadınlarda daha hissedilir

Kadın vücudu masaj ve lokal sıcaklık uygulamalarına daha hızlı tepki verir.

Menopoz döneminde eklem şikâyetlerini azaltabilir

Menopoz sonrası görülen diz sertliği ve eklem ağrıları, susam yağı ile yapılan düzenli masajla hafifletilebilir.

