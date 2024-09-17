Diyet yapmadan nasıl kilo verilir? Diyet yapmadan kilo vermek artık hayal değil! Bilim keşfetti, ortalığı karıştırdı!

Obezite ve aşırı kilo dünyanın en büyük sağlık sorunlarından biri haline geldi. Son yıllarda kilo vermek isteyen pek çok kişi spor ve diyet programları arasında mekik dokuyor. Bilim insanları tarafından geliştirilen ve tarihte bir ilke imza atan uygulama bilim camiasında büyük yankı uyandırdı. Her şeyi yiyerek diyet yapmadan kilo vermek artık mümkün!

Bilim dünyası mucizevi bir keşfe tanıklık ediyor. Yapılan binlerce çalışmanın ardından diyet yapmadan da vücudun fazla yağlardan ve kalorilerden kurtulabileceği keşfedildi. Nottingham Trent Üniversitesi'nde yapılan araştırmada, PHD2 geninin insan metabolizmasını hızlandırarak yağ yakımını gerçekleştirdiğini ortaya koydu. İlk etapta kobay fareleri üzerinde yapılan deneyler oldukça şaşırtıcı sonuçları beraberinde getirdi…

DİYET KÜLTÜRÜ RAFA KALKIYOR!

Kilo vermek isteyen insanlar için diyet yapmak bazen tam bir işkence haline gelebiliyor. Yeme alışkanlıklarından vazgeçmek istemeyenler ya da vazgeçmekte güçlük çekenler kabus haline gelen diyet artık ortadan kalkıyor. Bilim insanları tarafından keşfedilen bu genle artık kilo vermek çok daha kolay!

METABOLİZMAYI HIZLANDIRAN PHD2 GENİ

PHD2, kişiyi soğuk havalarda sıcak tutan bir doku türü olan kahverengi yağın düzenlenmesinde kilit rol oynayan bir gendir.

NTU Bilim ve Teknoloji Okulu'nda araştırmacı olan Dr. Zoi Michailidou bu genin obezite ve tip 2 diyabet hastaları üzerinde önemli bir tedavi aracı olabileceğini açıkladı.

Michailidou, "Genin etkisini azaltmak aşırı kilolar ve tip 2 diyabet arasındaki bağlantıyı koparabilir. Bu bulgular hastalık riski yüksek olan insanlar için çok önemli." açıklamalarında bulundu.

YAĞLARI CAYIR CAYIR YAKIYOR!

Nature Communications dergisinde yayımlanan deneyin sonuçlara göre, kobay fareleri üzerinde gerçekleştirilen testler sonucunda geni olmayan farelerin, büyük ölçüde daha fazla yemelerine rağmen, PHD2 genine sahip olanlara göre yüzde 60 daha fazla kalori yaktığını gösterdi.