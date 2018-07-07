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Diyet yaparken halsizlik nasıl geçer?

Diyet konusu özellikle genç kadınlar olmak üzere herkesi yakından ilgilendiren bir durumdur. Sağlık ve dış görünüşün birlikte şekillendiği diyetlerde halsizlik konusu en çok şikayet edilen konudur.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 12:45
Diyet yaparken halsizlik nasıl geçer?

Diyet listenizi mutlaka doktor oluşturmalıdır. İnternetten alınmış hazır diyet listelerinin size hiçbir faydası yoktur. Herkes için farklı diyet listeleri oluşturulur. Kan değerleri, kilo ve bünye farklılıkları; diyet listerini de farklı kılar. Bu nedenle doktorunuz haricinde size verilen, arkadaşlarınızın diyet listeriniden ya da internetten faydalanarak edindiğiniz diyet listelerinden kesinlikle uzak durmanız gerekir.

Doktorunuz sizinle ilgili gerekli tıbbi ve psikolojik ölçümleri yaptıktan sonra diyet listenizi oluşturacaktır. Bu liste her ne kadar sağlıklı gıdalardan oluşsa da vücudun alışık olmadığı yeni bir düzene gireceği için ister istemez ilk zamanlarda halsizlik ortaya çıkar.

Halsizliği önlemenin çok kolay birkaç püf noktası vardır. Örneğin doktorunuz içecek ve tatlılarınıza ekleyeceğiniz tarçın miktarı için belirli bir kota koymamışsa bu baharatı bolca tüketiniz. İçtiğiniz suya dahi tarçın ekleyebilirsiniz.

Tarçın vücutta direnç oluşturur. Kahvaltı ve ara öğünlerde önerilen beyaz peyniri tamamen diyet olarak satın almak yerine yarım yağlı alarak doğal inek sütünün yağını vücudunuza alabilirsiniz. Bu yağ direkt olarak sütten geldiği için bir zararı yoktur ve belirtilen miktarlarda tüketildiğinde halsizliği yok eder.

Yemeklerde tuzu azaltarak da halsizliğin önüne geçebilirsiniz. Tuz; bünyenin olağan dışı bir düzene girmesi halinde etkisini olumsuz yönde daha fazla gösterebilir. Bu nedenle doktorunuzun belirttiği tuz miktarının üzerine çıkmamanızda fayda vardır.

Yemeklerinizi daha sulu yaparak sıvı tüketimini artırabilirsiniz. Ne kadar çok sıvı tüketirseniz halsizliğiniz o kadar hızlı bir şekilde kaybolur. Sıvı tüketimini artırmak için süzme yoğurt yerine ev yapımı ve sulu formdaki yoğurtlardan tüketebilirsiniz.

Diyet listenizde belirtilen meyvelerin her zaman en olgun olanlarını satın alınız. Olgun meyve direnci artırarak halsizliği gidermeye yardımcı olur.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 12:45
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