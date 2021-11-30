Diyet hamburgeri nasıl yapılır?

Diyet hamburger tarifi için malzemeler

180 gram yağsız dana kıyma

Tam tahıllı hamburger ekmeği

1/2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı galeta unu

1 tatlı kaşığı sirke

2 dilim light kaşar peyniri

Soğan, domates, marul

Tuz, karabiber, kimyon

Hazırlanışı:

Diyet hamburger tarifine kıyma, sarımsak, galeta unu, sirke ve baharatları yoğurarak başlayın. Yoğurduğunuz hamburger karışımına ekmeğinize uygun boyutta köfte şekli verin. Tavanızı ısıtın ve hafifçe yağlayın. Yeterince ısındığında köftelerinizi tavada bir kez çevirerek, her iki yüzü de eşit pişmiş olacak şekilde pişirin. Diğer bir tavaya hamburger ekmeğini, üzerine de kaşar peynirini koyun. Peyniri kolay eritmek için üzerine kapak da kapatabilirsiniz. Peynir ısınınca üzerine köfteyi, isteğinize bağlı miktarlarda domates ve marulu koyup hamburger ekmeğinin diğer dilimi ile kapatın. Son bir kez çevirip ikinci dilimi de ısıtın. Diyet hamburgeriniz hazır, afiyet olsun.