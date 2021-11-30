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Kadın - Aile Diyet hamburgeri nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Diyet hamburgeri nasıl yapılır?

Evde hazırlayabileceğiniz, diyet programlarına uygun ve sağlıklı bir hamburger tarifi.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 10:27:00 - 2021-11-30 10:30:30
Diyet hamburgeri nasıl yapılır?

Diyet hamburger tarifi için malzemeler

  • 180 gram yağsız dana kıyma
  • Tam tahıllı hamburger ekmeği
  • 1/2 diş sarımsak
  • 1 tatlı kaşığı galeta unu
  • 1 tatlı kaşığı sirke
  • 2 dilim light kaşar peyniri
  • Soğan, domates, marul
  • Tuz, karabiber, kimyon

Hazırlanışı: 

Diyet hamburger tarifine kıyma, sarımsak, galeta unu, sirke ve baharatları yoğurarak başlayın. Yoğurduğunuz hamburger karışımına ekmeğinize uygun boyutta köfte şekli verin. Tavanızı ısıtın ve hafifçe yağlayın. Yeterince ısındığında köftelerinizi tavada bir kez çevirerek, her iki yüzü de eşit pişmiş olacak şekilde pişirin. Diğer bir tavaya hamburger ekmeğini, üzerine de kaşar peynirini koyun. Peyniri kolay eritmek için üzerine kapak da kapatabilirsiniz. Peynir ısınınca üzerine köfteyi, isteğinize bağlı miktarlarda domates ve marulu koyup hamburger ekmeğinin diğer dilimi ile kapatın.  Son bir kez çevirip ikinci dilimi de ısıtın. Diyet hamburgeriniz hazır, afiyet olsun.

 

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