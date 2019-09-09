Diyarbekirspor’da kupa mesaisi

TFF 3. Lig 3. Grup’ta yer alan ve sezonun ilk iki maçından 4 puan çıkaran Diyarbekirspor’da gözler Ziraat Türkiye Kupası maçına çevrildi.

Diyarbekirspor teknik direktörü Selahaddin Dinçel, ligdeki başarılarını Ziraat Türkiye Kupası’nda da sürdürmek istedikleri söyledi. Dinçel, “Ligin ilk iki maçından 4 puan aldık. Özellikle kendi sahamızda oynadığımız ve 6-0’lık farklı sonuçla kazandığımız Modefan maçı bizim için büyük bir moral oldu. İnşallah yakaladığımız bu güzel havayı lig sonuna kadar sürdürürüz. Hedefimiz önce ligde başarılı olmaktır. Ama Ziraat Türkiye Kupasında da iddialıyız. Kupada gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Önce Cizrespor maçını kazanmak istiyoruz” dedi.

Dinçel, Cizre’de iki dost şehrin takımlarının karşı karşıya geleceği maçın centilmence geçmesini arzu ettiklerini belirterek, “Her şeyden önce bu maçın centilmence geçmesini istiyoruz. İki kardeş şehrini takımlarının karşı karşıya geleceği maçın dostane bir şekilde sonuçlanmasını arzu ediyoruz” diye konuştu.