0553 313 94 23

Diyarbekirspor Küçükbayrak’la yollarını ayırdı

TFF 3.

26 Mart 2019 Salı 13:05
Diyarbekirspor Küçükbayrak’la yollarını ayırdı

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, bu sezonki dördüncü teknik direktörüyle de yollarını ayırdı. Yeşil kırmızılı kulüp, büyük umutlarla takımın başına getirdiği Diyarbakırlı Sertaç Küçükbayrak’la karşılıklı anlaşarak yol ayrımına gitti.


Sezona Bülent Akan ile başlayan, 5. haftada Akan’la yollarını ayırarak İskender Eroğlu’nu göreve getiren ve ilk yarının sonlarına doğru Eroğlu’nun istifası ile bir kez daha teknik adam arayışlarına yönelen Diyarbekirspor’un sezonun ilk yarısı tamamlanmadan göreve getirdiği 3. teknik direktör Nevzat Türkoğlu olmuştu. Devre arası transferlerini Türkoğlu’nun direktifleri doğrultusunda yapan yeşil kırmızılı ekip, 14 futbolcuyla yollarını ayırmış ve 16 transfer gerçekleştirmişti. Yeşil kırmızılı kulüp, daha sonra büyük umutlarla takımın başına getirdiği Diyarbakırlı Sertaç Küçükbayrak’la karşılıklı anlaşarak yol ayrımına gitti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 13:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Turkcell TV+'ın abone sayısı 3,6 milyona ulaştı
    1. Turkcell TV+'ın abone sayısı 3,6..
    2. Profesörün aracı 60 kilometre hızla..
    3. Seyitgazi Yarbasan’da orman yangını
    4. Minik Alperen’in ölümüne ilişkin..
    5. Şirvan’da elektriksiz köy kalmadı
    6. Dünya Tiyatro Günü ne zaman? Dünya..
    7. Kereviz deyip geçmeyin! İşte, sağlıklı..
    8. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
    9. Burhaniyeli yönetmen Çelikbaş, Kazdağı..
    10. Vanlılar Cumhurbaşkanını bekliyor
    11. Özel halk otobüsü işletmecilerine..
    12. Aşırı terleme nasıl geçer? Aşırı..
    13. Almanya'da alarm verildi! Bomba..
    14. Burhaniye engelleri aşıyor
    15. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
    16. Çankaya adayı Türkmen seçim..
    17. (Özel) Türkiye’de nadir görülen..
    18. Adana Demirspor’da hazırlıklar devam..
    19. Adanalı turizmcilere Karadeniz tanıtım..
    20. Hatay’da göçmen kaçakçılığı..
    21. 65 milyon yıllık fosil görenleri..
    22. Konya’da jandarmadan sülük operasyonu
    23. Piyasalarda gün ortası
    24. Aydemir: “Cumhur İttifakı, ecdada vefa..
    25. Feyzioğlu: “Komiser yardımcıları..
    26. Game Of Thrones ne zaman başlayacak? |..
    27. MEDAŞ Sanat Galerisi’nde Ulusal..
    28. CHP'li adaydan büyük skandal: Terörist..
    29. Adalet Bakanlığı yönetmeliği Resmi..
    30. (Özel haber) Mehmet Helvacı:..
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı

    Günün Karikatürü

    25 Mart 2019
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Mansur Yavaş'a Yazıcıoğlu'nun mezarlığında sert tepki!
    Mansur Yavaş'a Yazıcıoğlu'nun mezarlığında sert tepki!