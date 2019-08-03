Diyarbakırspor’dan transfer atağı Diyarbakır Süper Amatör Futbol Liginde şampiyonluk hedefleyen Diyarbakırspor kadrosunu önemli transferlerle güçlendirmeye devam ediyor.

Diyarbakır Süper Amatör Futbol Liginde şampiyonluk hedefleyen Diyarbakırspor kadrosunu önemli transferlerle güçlendirmeye devam ediyor.

Kulüp Başkanı Ekrem Karakoç, Siverek Belediyespor’dan Mehmet Eski, Diyarbakır Yolspor’dan Veysel Yavuzkır ve Yenişehir Belediyespor’dan Cihat Baykuşak ile sözleşme imzaladı. Karakoç, "Hedefimiz her yıl bir lig yükselerek 51 yıllık efsanemizi bir an önce profesyonel lige taşımaktır" dedi.

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