Diyarbakırspor’dan transfer atağı
Diyarbakır Süper Amatör Futbol Liginde şampiyonluk hedefleyen Diyarbakırspor kadrosunu önemli transferlerle güçlendirmeye devam ediyor.03 Ağustos 2019 Cumartesi 14:47
Diyarbakır Süper Amatör Futbol Liginde şampiyonluk hedefleyen Diyarbakırspor kadrosunu önemli transferlerle güçlendirmeye devam ediyor.
Kulüp Başkanı Ekrem Karakoç, Siverek Belediyespor’dan Mehmet Eski, Diyarbakır Yolspor’dan Veysel Yavuzkır ve Yenişehir Belediyespor’dan Cihat Baykuşak ile sözleşme imzaladı. Karakoç, "Hedefimiz her yıl bir lig yükselerek 51 yıllık efsanemizi bir an önce profesyonel lige taşımaktır" dedi.
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