0553 313 94 23

Diyarbakırlı Nazlıcan’dan Türkiye ikinciliği

Trabzon’da gerçekleşen Havalı Tüfek Genç Bayanlar Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

06 Mart 2019 Çarşamba 16:17
Diyarbakırlı Nazlıcan’dan Türkiye ikinciliği

Trabzon’da gerçekleşen Havalı Tüfek Genç Bayanlar Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Diyarbakırlı Nazlıcan Sain şampiyonada ikinci olarak kente döndü.


1-3 mart tarihleri arasında yapılan müsabakalarda Diyarbakır Muazzez Sümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Nazlıcan Sain, Türkiye ikincisi olarak kente döndü. Elde ettiği başarıdan dolayı Türkiye olimpiyat kampına katılmaya hak kazanan Nazlıcan Sain, elde ettiği başarıyı Diyarbakır Muazzez Sümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdiresi Ufuk Yakut ve öğretmenleriyle kutladı. Okul idarecileriyle bir araya gelen Nazlıcan Sain elde edilen başarıdan dolayı kendisine her zaman destek veren Diyarbakır Muazzez Sümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdiresi Ufuk Yakut, öğretmenler ve antrenörü Abdurrahman Akgün’e teşekkür etti.


Diyarbakır Muazzez Sümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdiresi Ufuk Yakut da tüm öğrencileri kendisinin birer evladı olarak gördüğünü ve destek sunduğunu söyledi. Yakut, “Öğrencilerimi, oğlum ve kızlarımdan ayırt etmiyorum. Evlatlarıma gösterdiğim yaklaşımı öğrencilerime de gösteriyorum. Bu konuda çok hassasım. Hele hele benden ve öğretmen arkadaşlarımdan destek isteyen öğrencilerime daha fazla ilgi ve alaka gösteriyorum. Nazlıcan da bizim için kıymetli bir öğrencidir. Onun bu spora yönelmesinin ardından biz de destek verdik ve yanında yer aldık. Bize talep edilen her türlü desteği geri çevirmedik. Şahsım ve okulum adına öğrencimizin yanında yer aldık. Maddi ve manevi olarak desteklerimizi sunduk ve sunmaya devam edeceğiz” dedi. Eğitime ve spora önem veren bir okul olduklarını vurgulayan Yakut,sözlerini şöyle tamamladı:


“Öğrencilerimizin aktif spor yapmaları için her türlü fedakarlığı yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Spora yönelmek isteyen her öğrencimizin de önünü açtık. Onların eğitimlerine de gerekli hassasiyeti gösterdik. Öğrencilerimizin eğitimlerini aksatmadan spor yapmaları için büyük bir gayret içinde olduk. Şuanda Muazzez Sümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi hem sporda hem de eğitimde Diyarbakır’ın en iyi okulları arasında olması da bunun bir kanıtıdır. Öğrencilerimiz bizim kırmızı çizgimizdir.”

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 16:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı: “Vatandaş başka partiye nasip olmayacak imkanı AK Parti’ye verdi”
    1. CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı:..
    2. Darbeci "sivil imam"ın eşi hakim..
    3. TIR dorsesinin üzerindeki 10 tonluk..
    4. Piyasalarda gün sonu
    5. Taşıma bandındaki kaçak elektrik..
    6. Motosikletiyle kaza yapan banka..
    7. Devlet terör mağdurlarının yarasını..
    8. Terör örgütü KCK'nın Türkiye sorumlusu..
    9. Tekere takılan eşarp kazaya neden..
    10. Borsa günü düşüşle tamamladı
    11. Borsa günü düşüşle tamamladı
    12. Vinicius Junior'ın sakatlığı ciddi
    13. CHP Lideri Kılıçdaroğlu’ndan AK Parti..
    14. Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe..
    15. Cezayir seçimleri Arap Birliği..
    16. Binali Yıldırım Çamlık Millet..
    17. Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm
    18. Emeklilere müjde! Ödemeler artırılıyor
    19. "Sigara bağımlıları tam bir esaret..
    20. Mantar deposundaki işçi akıma kapılıp,..
    21. "El-Aksa Televizyonu'nun terör..
    22. Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
    23. Berberde 306 parça tarihi eser ele..
    24. Talep şaşırttı! Fenerbahçe büyük gelir..
    25. Şahin’in istihdam projelerine TSO’dan..
    26. Hentbol: Erkekler Süper Lig
    27. Endonezya, İsrail'in Filistinlilere..
    28. Milli Eğitim Müdürlü ile Müftülük..
    29. Bartın Üniversitesi’ne Muaythai’de 7..
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan Malatya'da
    AK Parti'den yeni parti açıklaması
    AK Parti'den yeni parti açıklaması
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    MAK Araştırma Şirketi'nden anket açıklaması: İnsanlar katılmak istemiyor
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Akşener'i kızdıran anket! Dava açacak
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Büyük savaş her an patlayabilir! Hint denizaltısı son anda önlendi
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir
    Endişelendiler: Türk Akımı bize zarar verir

    Günün Karikatürü

    6 Mart 2019
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Kılıçdaroğlu, Muharrem'i yerin dibine soktu!
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'
    Yeni açıklama geldi! 'İki ülke olarak uçurumdan döndük'