Diyarbakırlı Ayşe’den altın madalya

Diyarbakırlı atlet Ayşe Tekdal, İsveç’in Gavle kentinde yapılan Avrupa Şampiyonası’nda birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu.

İsveç’in Gavle kentinde yapılan Avrupa U23 Atletizm Şampiyonası’nın son gününde Ayşe Tekdal, 20 kilometre yürüyüşte altın madalya kazandı. Sabah seansında yapılan 20 kilometre mücadelesinde Ayşe, bir ara iki dakikanın üzerinde fark yaptığı yarışta finişe 1:34:47 ile ulaştı. Tekdal, böylece 2019 Avrupa U23 Atletizm Şampiyonası’nda Türkiye’ye ilk altın madalyayı kazandırdı. Tekdal’ın ardından Polonyalı Olga Niedzialek, 1:35:54’lük derecesiyle ikinci sırayı alırken, Rus Yana Smerdova ise 1:35:58 ile üçüncü oldu.

Bu yıl 20 kilometrede dünya şampiyonası barajını da geçen Ayşe Tekdal, yarış sonrası büyük sevinç yaşadı. Tekdal’ı ilk kutlayan finişte kendisini bekleyen TAF Başkanı Fatih Çintimar oldu.