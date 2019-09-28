Diyarbakırlı anneler HDP’lilerin tehditlerine pabuç bırakmadı! Acılı anneden dalga geçen küstahlara tokat gibi cevaplar

Yusuf Kenan Çakır yeniakit.com.tr

Çocukları HDP aracılığıyla PKK tarafından dağa kaçırılan annelerin eyleminde HDP İl Başkanlığında çalışan PKK sempatizanlarının annelere yönelik tehdit ve tacizleri devam ediyor. Sayıları her geçen gün artan anneler, HDP’lilerin tehditlerine ve tacizlerine rağmen eylemlerinden vazgeçmiyorlar.

Diyarbakır’da HDP il başkanlığı önünde çocuklarını PKK’dan geri almak için eylemlerine devam eden Diyarbakırlı anneler, HDP’li tacizcilerin tehditlerine karşı gereken cevabı verdiler. HDP il başkanlığında çalışan terör sempatizanlarının taciz ve tehditlerine boyun eğmeyen bir anne, “Benim oğlumu getireceksiniz. Getirmezseniz siz görürsünüz. Yeminle getireceksiniz.” diyerek kararlılığını haykırdı.