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Diyarbakırlı anneler HDP’lilerin tehditlerine pabuç bırakmadı! Acılı anneden dalga geçen küstahlara tokat gibi cevaplar

Çocukları HDP aracılığıyla terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan annelerin eyleminde HDP İl Başkanlığında çalışan PKK sempatizanlarının annelere yönelik tehdit ve tacizleri sürüyor. Sayıları her geçen gün artan anneler, HDP’lilerin tehditlerine ve tacizlerine rağmen eylemlerinden vazgeçmiyorlar.

28 Eylül 2019 Cumartesi 12:21

 Yusuf Kenan Çakır  yeniakit.com.tr 

Çocukları HDP aracılığıyla PKK tarafından dağa kaçırılan annelerin eyleminde HDP İl Başkanlığında çalışan PKK sempatizanlarının annelere yönelik tehdit ve tacizleri devam ediyor. Sayıları her geçen gün artan anneler, HDP’lilerin tehditlerine ve tacizlerine rağmen eylemlerinden vazgeçmiyorlar.

Diyarbakır’da HDP il başkanlığı önünde çocuklarını PKK’dan geri almak için eylemlerine devam eden Diyarbakırlı anneler, HDP’li tacizcilerin tehditlerine karşı gereken cevabı verdiler. HDP il başkanlığında çalışan terör sempatizanlarının taciz ve tehditlerine boyun eğmeyen bir anne, “Benim oğlumu getireceksiniz. Getirmezseniz siz görürsünüz. Yeminle getireceksiniz.” diyerek kararlılığını haykırdı.

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Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 12:21
  1. HDP
  2. PKK
  3. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı
  4. HDP Diyarbakırlı anneler

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  • AMİNAMİN28 dk önce
    BU RİZELİ SENİN ELRİNDEN ÖPER ALLAH DAVANDA DİMDİK DURMAK NASİPETSİN DAVANDA MUFAKETSİN ŞU MUAREM AYI HĞRMETİNE AMİN

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