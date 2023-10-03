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Yerel Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde okullar tatil edildi
Yerel

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde okullar tatil edildi

Yeniakit Publisher
2023-10-03 19:57:00 -
Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde okullar tatil edildi

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde sağanak nedeniyle selden etkilenen 5 okulda eğitime, 6 Ekim'e kadar ara verildi.

Kulp ilçesinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Kırsal Aygün ve Akçesir mahallelerinde yoğun yağış nedeniyle sel meydana geldi, 5 okul selden etkilendi. Kaymakamlık, iki kırsal mahallede eğitime 6 Ekim'e kadar ara verildiğini duyurdu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "İlçemizde meydana gelen yoğun yağış ve sel nedeniyle, sel felaketinden etkilenen Aygün ve Akçesir mahallelerimizdeki Aygün İlk ve Ortaokulu, Akçesir Sebit İlkokulu, Akçesir İlkokulu ile Akçesir Tekneval İlkokulu'nda 3, 4, 5 Ekim tarihlerinde eğitim ve öğretime ara verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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