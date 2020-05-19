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Diyarbakır'ın "dünya mirası" Hevsel Bahçeleri'ne dökülen hafriyat kaldırılıyor

Yeniakit Publisher
2020-05-19 14:34:03 -
Diyarbakır'ın "dünya mirası" Hevsel Bahçeleri'ne dökülen hafriyat kaldırılıyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinde bulunan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri'ne dökülen hafriyatın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Dicle Nehri kıyısında yer alan yaklaşık 700 hektarlık verimli arazisi ve birçok türü barındırmasıyla "kuş cenneti" olarak bilinen Hevsel Bahçeleri, dökülen hafriyattan temizleniyor.

Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, Sur Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalara başladığını belirterek, "Vatandaşlarımızdan ve özellikle Hevsel Bahçeleri mülk sahiplerinden bu alana sahip çıkmalarını, arazi kazanma amacıyla yapılan bu tür hafriyat dökümlerine tevessül etmemelerini, izin vermemelerini rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, "Hevsel Bahçeleri'ni korumak için gerekli olan her türlü tedbir alınacak ve bu alana hafriyat dökümü dahil, yapılan tecavüzler, en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Hevsel Bahçeleri dünya mirasıdır, birlikte sahip çıkalım." diye konuştu.

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