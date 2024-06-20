Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi savaş alanına döndü!
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı. Olayda 4 kişi yaralanırken sokak savaş alanına döndü.
Merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde yabancı uyruklu olduğu iddia edilen iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.
İki grup arasındaki sözlü tartışma silahlı çatışmaya döndü. Olayda 4 kişi yaralandı.
Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki özel hastaneye kaldırıldı.
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