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Gündem Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi savaş alanına döndü!
Gündem

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi savaş alanına döndü!

Yeniakit Publisher
2024-06-20 01:37:00 - 2024-06-20 01:39:41
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi savaş alanına döndü!

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı. Olayda 4 kişi yaralanırken sokak savaş alanına döndü.

Merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde yabancı uyruklu olduğu iddia edilen iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

İki grup arasındaki sözlü tartışma silahlı çatışmaya döndü. Olayda 4 kişi yaralandı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki özel hastaneye kaldırıldı.
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