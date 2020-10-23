Diyarbakır'ın "altın kızlarından" virüse karşı spor çağrısı

DİYARBAKIR (AA) - BESTAMİ BODRUK - Katıldıkları dünya ve Avrupa şampiyonalarında Diyarbakır'a madalya kazandıran kick boks takımının kadın sporcuları yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek için spor yapılmasını tavsiye ediyor.

Kazandıkları altın madalyalar ve başarılarından dolayı Diyarbakır'ın "altın kızları" olarak nitelendirilen kadın sporcular, salgın sürecinde ara verilen ulusal ve uluslararası müsabakalara hazırlığı, tedbirlere uyarak sürdürüyor.

Ringlerde tekme ve yumruklarla rakiplerine meydan okuyan "altın kızlar", pandemi sürecinde kurallara uyarak hem evlerinde hem de spor salonunda antrenman yapıyor.

Milli sporcular sağlık için maske, mesafe ve temizlik kuralına uyulması ile spor yapılması önerisinde bulunuyor.





- "Virüsle mücadelede spordan kopmasınlar"

İtalya'nın Rimini şehrinde geçen sene düzenlenen Kick Boks Şampiyonası'nda dünya 2'ncisi olan, birçok Avrupa şampiyonluğu bulunan 24 yaşındaki milli sporcu Ceren Bingöm Kaçar, AA muhabirine, 15 yıldır kick boks yaptığını söyledi.

Koronavirüsten en çok etkilenen kesimler arasında sporcuların bulunduğunu dile getiren Ceren, pandemi sürecinde müsabakaların askıya alındığını, spor salonlarının kapandığını aktardı.

"Antrenmanlarımızı hiçbir şekilde bırakmadık. Antrenmanlara evde devam etmeye başladık." diyen milli sporcu Ceren, " Koronavirüsten bizi en fazla koruyan şey spor. Herkesin bildiği gibi spor sağlık için yapılır. Herkese söylemek istediğim, virüsle mücadelede spor yapsınlar, spordan hiçbir şekilde kopmasınlar." ifadelerini kullandı.





- "Pandemide güç, kuvvet egzersizlerimi binanın merdivenlerinde yaptım"

Milli sporcu Merve Kalemli (25) de pandemi sürecinde spor salonlarının kapalı olmasından dolayı antrenmanları evlerinde sürdürdüklerini aktardı.

Komşularının kendisini gördüğünde şaşkınlıklarını gizleyemediğini anlatan Merve, "Antrenmanlarımı evde yaptım, hatta binamızı bile kullandım. Pandemide güç, kuvvet egzersizlerimin hepsini binanın merdivenlerinde yaptım. Komşularım, 'Ne işin var merdivenlerde? Koronavirüste herkes evindeyken sen spor mu yapıyorsun?' diyorlardı." dedi.

Şimdi spor salonunda önlemler kapsamında çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Merve, "Maske, mesafe, hijyen olmazsa olmaz. Bunları yaptıktan sonra sporumuzu yapıyoruz. Yaptığımız çalışmalar bu sürece bir sağlık problemi yaşamadan gelmemizi sağladı. Tüm kadınlara da kick boks yapmalarını tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Takımın parlayan yıldızlarından Ecem Naz Ertaş ise kurallara uyularak rahat bir şekilde spor yapılabileceğini belirterek, herkesin bağışıklık sistemini korumak için spor yapması gerektiğini ifade etti.





- "Tüm branşlarda herkes spor ile uğraşmalı"

Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kick Boks Antrenörü ve Milli Takım Teknik direktörlerinden İbrahim Ertaş, hayatın her alanında olduğu gibi sporun da pandemi sürecinden çok etkilendiğini bildirdi.

Kovid-19 sürecinin spor ile bağlantıyı koparmaması gerektiğine işaret eden Ertaş, "Şunu söylemeliyiz ki; tüm branşlarda herkes spor ile uğraşmalı. Amaç bağışıklık sistemini daha da güçlendirmek ve koronavirüse karşı ciddi bir savunma yapmak." değerlendirmesinde bulundu.