Diyarbakır’dan Minab’a 3 bin kilometrelik direniş kervanı

Bisiklet İnisiyatifi, Diyarbakır’dan İran’ın Minab kentine uzanması planlanan “Minab Direniş Kervanı” için hazırlıklarını sürdürüyor. Proje, klasik bir bisiklet turundan farklı olarak çocukların anılması, halklar arasındaki dayanışmanın vurgulanması ve bölgedeki saldırılara karşı siyasi bir mesaj verilmesi amacıyla düzenleniyor. Organizasyon, kervanın bir spor etkinliği değil, anma ve dayanışma hareketi olduğunu özellikle vurguluyor.

İPEK YOLU’NDA PEDALLAR DÖNECEK

Kervanın Türkiye etabının 2 Ekim 2026 Cuma günü Diyarbakır Ulu Camii’nden başlaması planlanıyor. Organizasyonun internet sitesinde yayımlanan rotaya göre bisikletçiler Bismil, Batman, Veyselkarani, Bitlis, Tatvan ve Van güzergâhını izleyerek İran sınırına ulaşacak. Projenin ana fikri ise tarihî İpek Yolu’nu bu kez ticaret yerine dayanışma mesajlarının taşındığı bir güzergâha dönüştürmek.

Kervanın dikkat çeken sembollerinden biri de bisikletlerin arkasında kullanılacak okul çantaları olacak. Klasik bisiklet heybeleri yerine çocuk okul çantalarının taşınması planlanırken, çantalarda Türkiye'deki çocukların mektupları, resimleri ve dayanışma mesajlarının Minab’a ulaştırılması hedefleniyor. Organizasyon, bu uygulamayı “bir çocuktan başka bir çocuğa” uzanan sembolik bir dayanışma köprüsü olarak tanımlıyor.

“UÇAKLARIN KARŞISINA BİSİKLETLERİMİZİ KOYUYORUZ”

Bisiklet İnisiyatifi, projenin siyasi yönünü de açık şekilde ortaya koyuyor. Organizasyon açıklamasında ABD'nin bölgedeki askeri varlığına ve İsrail'in saldırı ve işgal politikalarına karşı olduğunu belirtiyor. Kervanın amacı, kendi ifadeleriyle, saldırılar karşısında sessiz kalmamak ve direniş iradesini bisikletler üzerinden görünür kılmak.

Kervanın internet sitesinde “ABD Defol!”, “Yankee Go Home!” ve “Uçaklarınızdan, gemilerinizden, bombalarınızdan korkmuyoruz!” sloganları da yer alıyor. Bu sloganlarla birlikte organizasyon, savaş araçlarının karşısına silahlarla değil bisikletlerle çıkacağını vurguluyor.

İRAN ETABINDA KONTENJAN SINIRLI

Türkiye etabında katılımın daha geniş tutulması planlanırken İran etabında sınır geçişleri, lojistik ve konaklama planlamaları nedeniyle sınırlı sayıda katılımcının kabul edileceği bildiriliyor. Organizasyonun internet sitesinde, İran etabına başvuracak kişilerden bisiklet ve tur tecrübelerini, kondisyon durumlarını ve projede neden yer almak istediklerini anlatan ayrıntılı bir niyet yazısı isteneceği belirtiliyor. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından kontenjana giren katılımcılarla iletişim kurulacağı aktarılıyor.

Organizasyonun açıkladığı plana göre İran bölümünde bagaj ve eşya taşıma aracı, transfer otobüsü, konaklama, yemek ve bisiklet teknik bakım-onarım desteği sağlanacağı belirtiliyor. Ayrıca İran etabının yerel bisikletçiler ve dayanışma gruplarının katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanıyor.

KERVANA KATILMAK İÇİN FORM ŞARTI

Bisiklet İnisiyatifi, kervana katılmak isteyenlerin internet sitesindeki başvuru formunu doldurmasını istiyor. Sitede form kapsamında isim-soyisim, telefon, bulunulan il ve ilçe ile konu bilgilerinin istendiği görülüyor. Formun gönderilmesinin ardından kısa sürede geri dönüş yapılacağı belirtiliyor.

Türkiye etaplarında katılım konusunda daha esnek bir model öngörülürken, internet sitesindeki bilgilere göre bisikletçiler yalnızca kendi şehir veya ilçelerindeki geçişlere günübirlik katılabilecekleri gibi bir veya birkaç gün boyunca ya da Türkiye rotasının tamamında kervana dahil olabilecek. İran etabı ise sınırlı kontenjanla gerçekleştirilecek.

ÇOCUKLARIN MESAJLARI İRAN’A TAŞINACAK

Projenin yalnızca bisikletçilerle sınırlı kalması da hedeflenmiyor. Güzergâh boyunca öğrenciler, bisikletçiler, sivil toplum kuruluşları, yerel halk ve dayanışma gruplarıyla buluşulması; Türkiye'deki çocukların Minab’daki çocuklara ve ailelerine yönelik mesajlarının toplanarak İran’a ulaştırılması planlanıyor. Yolculuk boyunca fotoğraf, video, röportaj ve canlı yayınlarla dijital bir arşiv oluşturulması da projenin hedefleri arasında yer alıyor.

Bisiklet İnisiyatifi, 2008 yılında kurulduğunu ve bisiklet eğitimleri, turlar ile uluslararası bisiklet projeleri gerçekleştirdiğini belirtiyor. Projenin Türkiye etaplarının yerel bisikletçiler ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle, İran etabının ise yerel bisikletçiler ve ilgili gruplarla koordinasyon içerisinde yürütülmesi planlanıyor.

Detaylı bilgi için: https://www.bisikletinisiyatifi.com/