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Gündem Diyarbakır'daki felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Gündem

Diyarbakır'daki felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2024-06-21 09:28:00 -
Diyarbakır'daki felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 3 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı örtü yangınının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Bölgedeki yangın kontrol altına alınırken helikopter destekli soğutma çalışmaları devam ediyor.

Dün saat 22.15 sıralarında Çınar ilçesine bağlı kırsal Köksalan Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın, çevredeki Bağacık, Ağaçsever ve Yazçiçeği mahallelerine sıçradı. Örtü yangınına dönüşen alevler içerisinde kalan 2'si çoban, 1'i yangını söndürmek isteyen vatandaş olmak üzere 3 kişi feci şekilde hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine yangın alanına çok sayıda itfaiye, sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılardan bazı vatandaşlar Çınar İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durumları ağır olanlar ise kentteki hastanelere sevk edildi.

Yangın, ekipler tarafından 4 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları hava ve karadan devam ediyor.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


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