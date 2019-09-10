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Diyarbakır'daki anneleri görmeyen sözde 'kadın hakları savunucuları'nın bebek cinayetini meşrulaştırma yarışı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün bir zanlıyı tespit etmek amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü'nden talep ettiği '2017-2019 yılları arasında kürtaj yaptıran 30-40 yaş aralığındaki kadınlar listesi'nden sonra sözde 'kadın hakkı savunucuları' bir bebek cinayeti olan kürtajı meşrulaştırmak için birbirleri ile yarıştı.

10 Eylül 2019 Salı 23:12
Diyarbakır'daki anneleri görmeyen sözde 'kadın hakları savunucuları'nın bebek cinayetini meşrulaştırma yarışı!

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

Sol medya tarafından servis edilen, 'İstanbul Emniyeti'nden skandal: Kürtaj Listesi istendi' başlıklı haberler üzerine topyekün saldırıya geçen sözde kadın savunucuları eşcinselliği meşrulaştırmaya çalıştıkları gibi 'Kürtaj'ın da kadın hakkı olduğunu ileri sürdüler.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı: Talep bir şahsın tespiti içindi

Birgün, T24 gibi bazı basın yayın organları tarafından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün hedef alındığı habere ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı:

"Bazı basın yayın organlarında 'Emniyetten skandal/kürtaj listesi istendi' şeklinde verilen haberlere ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma yürütülen bir şüpheli hakkında ihbarda bulunan ve açık kimlik ile adres bilgileri bilinmeyen bir şahsın tespiti amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü aracılığıyla İl Sağlık Müdürlüğü'ne gönderilen yazının amacı; yürütülen soruşturma süresince tüm araştırmalara rağmen ihbar eden şahsa ulaşılamadığı ve soruşturmadaki bilgilerden ihbarcının 2017-2019 yılları arasında İstanbul ilinde 'polikistik over sendromu' tanısıyla tedavi gördüğünün tespit edildiği anlaşıldığından, bu nedenle söz konusu tarihler arasında bu tanıyla tedavi gören şahsın tespitine yönelik olduğu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Sözde kadın savunucuları bebek cinayetinde yarıştı

Sol medya tarafından servis edilen haber, sözde kadın hakkı savunucularını da atağa geçirdi. Diyarbakır'daki gözü yaşlı anneleri kadın saymayan söz konusu gruplar bir anda 'kürtaj' savunuculuğuna soyundu.

Mor Çatı adlı dernek, twitter hesabında geçmişte paylaştığı bir 'Kürtaj' tweetini sabitleyerek şu ifadeleri kullandı:

'Gebeliğin 10. haftası doluncaya kadar kürtaj hakkınız var'

"25827 sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanun'a göre kadınlar gebeliğin ilk 10 haftası boyunca kürtaj yaptırma hakkına sahiptir. Herhangi bir kamu hastanesi ya da özel hastane size kürtajın yasak olduğunu ya da kürtaj yapmadıklarını söylüyorlarsa görevlerini yerine getirmeyerek suç işlemektedirler. Böyle bir durumla karşı karşıya kalmanız halinde ilgili kişiler hakkında şikayette bulunarak haklarında ceza soruşturması ve kovuşturması açılmasını sağlayabilirsiniz."

Feminist ideolojiyi savunan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu da İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü hedef alarak şu paylaşımı yaptı:

"Tek bir soru sormak istiyoruz;

Hangi amaç ve hakla kişisel veri gizliliği ihlal edilmek isteniyor. İstanbul'da kürtaj yaptıranların tamamı istendiği için bu çok önemli."

Kürtaj tartışmalarına ilişkin bir paylaşım da İstanbul Tabipler Odası tarafından yapıldı. Oda açıklamasında, "İstanbul Sağlık Müdürlüğü'ne ve resmi, özel bütün sağlık kurumlarına: Kişisel sağlık verilerini kişilerin izni olmadan paylaşmak ciddi bir tıbbi etik ihlali ve suçtur. Lütfen yapmayınız, hastalarımızın hekimlere güvenini sarsmayınız. Unutmayınız: Asıl olan hekimliktir!" ifadelerini kullandı.

 

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 23:12
  1. Diyarbakır
  2. Ankara
  3. kürtaj
  4. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu
  5. İstanbul Tabipler Odası
  6. Mor Çatı
  7. Birgün
  8. T24
  9. İstanbul Emniyet Müdürlüğü

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