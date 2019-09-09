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Diyarbakır'daki annelere sessiz kalan sözde 'kadın savunucuları'na tepki: Bu sessizlik insanlık dışı, vahşice

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Yazar Emine Şenlikoğlu, çocukları PKK terör örgütü tarafından kaçırılan gözü yaşlı annelerin Diyarbakır'daki acılı bekleyişleri sürerken, yapılan bu eyleme duyarsız kalan sözde kadın savunucularına seslendi: "Bana çok vahşice geliyor. İnsanım deyip de insanlığını yapmayanlar utanmalı."

09 Eylül 2019 Pazartesi 21:07
Diyarbakır'daki annelere sessiz kalan sözde 'kadın savunucuları'na tepki: Bu sessizlik insanlık dışı, vahşice

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

Evlatları PKK terör örgütü tarafından kaçırılan acılı annelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki bekleyişleri devam ederken, sözde kadın savunucuları yapılan bu eyleme duyarsız kalarak; kör, sağır ve dilsizi oynuyor. Eşcinselllik ve benzeri konularda en ön saflarda yer alanların sessizliğini 'kutuplaşma' olarak değerlendiren Yazar Emine Şenlikoğlu, "Bu bana çok vahşice geliyor." dedi. "Ben bu sessizliği insanlık dışı olarak görüyorum." ifadesini kullanan Şenlikoğlu, şunları söyledi:

'Kutuplaşmanın en belirgin halini yaşıyoruz'

"Kişi bizdense onun derdi ile ilgileniyoruz. Bizden görmüyorsak umursamıyoruz. Bu bana çok vahşice geliyor. İnsan onuru bu mudur? İnsanlık bu mudur? Çalışanların bizim partimizden değil diye işten atıldığı dönemde anlaşılıyor ki herkes kendi tarafını insan olarak görüyor. Bu yaşadıklarımız kutuplaşmanın en belirgin hali. Benden değilsen aç kal. Seni işten atıyorum. Benden değilsen çocuğunu dağa da götürülse alev alev yansan da ben senin derdinle ilgilenmem."

'İnsanım deyip de insanlık yapmayanlar utanmalı'

"Fiilen yanlarında olamıyorum ama gönlüm onlarla. Yanlarında olabilmeyi çok isterdim. Acılarını yürekten hissediyorum. Ben de bir anneyim. Anne olmaktan önce de insanım. Evlat kaybetmenin nasıl bir acı olduğunu hissedebiliyorum. İnsanım deyip de insanlığını yapmayanlar utansın."

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 21:07
  1. Ankara
  2. Emine Şenlikoğlu
  3. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı

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