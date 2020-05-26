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Aktüel

Diyarbakır'da yıldırım düşmesi sonucu 6 büyükbaş hayvan telef oldu

Yeniakit Publisher
2020-05-26 15:14:47 -
Diyarbakır'da yıldırım düşmesi sonucu 6 büyükbaş hayvan telef oldu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 6 büyükbaş hayvan telef oldu.

İlçeye bağlı kırsal Ağaçkorur Mahallesi'nin Panak Küme Evleri mevkisinde oturan Müzeydin Torun, hayvanlarını otlatmaya çıkarttı. Hayvanlar mera alanlarında otlanırken, aniden bastıran yağışla yıldırım düştü.

Yıldırımın isabet etmesi sonucu 6 büyükbaş hayvan telef oldu.

Torun, "9 çocuğum var eşim hasta. Tek geçim kaynağımız hayvancılık. Hayvanlarımı otlattığım sırada yıldırım düştü. 6 büyükbaş hayvanım telef oldu çok üzgünüm." dedi.

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