Diyarbakır'da yeni Kovid-19 tedbirlerinin uygulanmasına başlandı
DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yeni kısıtlamalar hayata geçirildi.
İçişleri Bakanlığının, Kovid-19 ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında uygulanacak tedbirler, saat 20.00'de başladı.
Tedbirler kapsamında alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri kapatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Yenişehir ilçesi Ofis semtinde araçla anons yaparak esnafı bilgilendirdi.
Ekipler, genelgede kapalı olması gerektiği belirtilen yerleri kontrol etti.